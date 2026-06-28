Hrvatsku preplavilo 650 tisuća turista, i ne smeta im paklena vrućina: 'Uzbuđeni smo'

'PRELIJEPO JE' /

Gužve na cestama, u trajektnim pristaništima i na plažama. Prvi jači ovogodišnji turistički vikend ispunio je očekivanja. I dok se turisti diljem Europe žale na toplinski val, među našim gostima takve nismo pronašli.

"Nastojimo piti što više vode i druga pića da ostanemo rashlađeni. Pokušavamo piti vode što više možemo. Nanosimo kremu za sunčanje i pazimo da nanesemo losion poslije plaže. Ali uzbuđene smo što smo vani, na vrućini i pored vode", kaže Liliana iz Sjedinjenih Američkih Država.

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