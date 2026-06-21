Turisti navalili na Hrvatsku: Evo odakle je stiglo najviše gostiju

POČELA JE SEZONA /

Prvi je dan ljeta, a i na plažama, cestama, zračnim i morskim lukama osjeti se da je počela turistička sezona.

Gradovi s najvećim brojem gostiju su Rovinj, Dubrovnik, Poreč i Split. Prema prvim nepotpunim podacima Hrvatske turističke zajednice trenutno je u zemlji više od 520 tisuća turista od kojih je 430 tisuća stranih. Najviše je gostiju iz Njemačke, zatim domaćih iz Hrvatske, pa Slovenije, Austrije i Poljske. Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner najprivlačniji su onima koji traže odmor u lipnju.

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