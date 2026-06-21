Mladi u Europi se ne štite dovoljno, broj spolnih bolesti ruši rekorde: 'Nije ih uopće briga za to'

Drastičan porast broja slučajeva spolnih bolesti u Europi! Novi podaci Europskog centra za prevenciju bolesti pokazuju da su gonoreja i sifilis dosegnuli najviše razine u proteklom desetljeću. Koliko se štite i kontroliraju mladi u Hrvatskoj?

Europljani se ne štite. Spolne bolesti, gonoreja i sifilis, dosegnule su rekordne razine u odnosu na posljednjih deset godina.

"Čudno mi je da se to događa u Europi, ne bih rekla jer je Europa dosta razvijena naspram drugih dijelova svijeta", kaže Hana Gregurinčić (23).

I gonoreju i sifilis moguće je spriječiti korištenjem prezervativa. A upravo je to čest propust, smatraju naši sugovornici.

"Dok mogu razmišljati dok nisu pod utjecajem alkohola ili nečega, su svjesni situacije, čim to malo pređe granicu odmah izgube i svijest i sve oko toga sto posto", komentirao je Mihovil Jozić (20).

Ako je već u zaštiti problem, odlazak na preglede i testiranja nekima je još teži korak. "Ja ne znam, slabo da itko to radi, dok ne dođe već neka kritična situacija", kaže Mihovil.

"Mislim da mlade stvarno nije briga za to jer svi mi mislimo kad smo mladi da nam ništa nije, ali drukčije je zapravo", kaže Roko Doljanin (19).

Zaraze se udvorstručile

Prema novim podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, tijekom 2024. u Europi je zabilježeno više od 106 tisuća slučajeva gonoreje, što je čak 303 posto više nego 2015. Broj slučajeva sifilisa u istom se razdoblju više nego udvostručio i dosegnuo više od 45 tisuća.

"Promjene u testiranjima na spolne infekcije, povećana dostupnost i korištenje usluga pa se više infekcija otkrije. Pogotovo je taj porast zamijećen nakon pandemije Covid 19", kaže Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja HZJZ.

Ipak, podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju tek mali rast broja slučajeva u Hrvatskoj, u okviru stabilnih trendova. Psiholog udruge koja nudi besplatna i anonimna testiranja na spolne bolesti pojašnjava - korištenje zaštite povezano je s osobinama ličnosti.

"Ljudi koji su savjesni u životu će vjerojatno biti savjesni i u brizi oko svog spolnog zdravlja i naravno to implicira i brigu oko spolnog zdravlja svojih seksualnih partnera. Neki ljudi kategorički ne koriste kondome i to će uvijek tako biti", kaže Davor Dubravić, psiholog Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i hepatitisa.

Na testiranje dolazi mlađa populacija

Pozitivna je vijest da sve češće na testiranja dolazi - mlađa populacija.

"Velika većina spolno prenosivih infekcija se može potpuno izliječiti i to jednostavno antimikrobnim sredstvima", kaže epidemiologinja Nemeth Blažić.

Prvi dolazak na testiranje nije ugodan, ali s vremenom to postane uobičajeno, kao odlazak kod zubara, kaže nam psiholog Dubravić.

"Mi često spolne infekcije vežemo za pojam o sebi. Prema tome, doživljaj stigme je velik, ponekad se bojimo otići u zdravstveni sustav i suočiti se s time, razgovarati sa svojim liječnicima o tome. Sve su to vrlo razumljive stvari", kaže psiholog Davor Dubravić.

Spolne bolesti najčešće nemaju simptoma, pa su redoviti pregledi i testiranja iznimno važni. Jer sve je spolne bolesti moguće izliječiti ili dovesti pod kontrolu, ako se otkriju na vrijeme.