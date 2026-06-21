Veleposlanik Španjolske otkrio nešto nevjerojatno: 'Znate li s čim smo pomiješali ćevape?'

Kako izgleda život u kući Ivana Mažuranića u kojoj se priprema mješavine paelle i ćevapčića? I to pod portretom kralja Filipa VI. jer to mora biti u svakoj španjolskoj ambasadi... U rubrici "Bez protokola" upoznajte veleposlanika koji je napisao tri knjige i da - uči hrvatski.

Nekadašnji dom Ivana Mažuranića danas je rezidencija španjolskog veleposlanika u Hrvatskoj. Nije slučajno da je upravo ova kuća odabrana za diplomatsku rezidenciju. "Kad Španjolska bira rezidenciju, uvijek traži mjesto koje ima povijesnu priču i kulturnu vrijednost", kaže José Ramón García Hernández, veleposlanik Kraljevine Španjolske u Hrvatskoj.

Na pitanje zašto je važno da rezidencija ima priču kaže jednostavno: "To je odraz Španjolske. Španjolska je stara zemlja koja jako poštuje lokalnu kulturu, a želimo poslati i sliku najboljeg iz Španjolske. Mi smo monarhija i kada ste monarhija, imate drugačiji protokol."

Iako kuću nije lako održavati jer je riječ o kulturnom dobru, nakon potresa uspješno su je obnovili arhitekti iz Madrida. Boravak u ovoj kući za veleposlanika ima posebnu dimenziju. "Naravno da je poseban osjećaj biti ovdje. Pogotovo kada se spustimo dolje i vidimo šumu, romantičnu šumu koju je projektirao sam Mažuranić."

Pomiješao ćevapčiće i paellu

U vrtu se i danas mogu vidjeti kamene stolice. "Možete vidjeti kamenje, stolice napravljene od kamena kako biste mogli meditirati. Moja kći dolazi ovdje ljeti i piše poeziju."

Osim u rezidenciji, veleposlanik odmor pronalazi u knjigama, glazbi i druženju s prijateljima. Posebno uživa u kuhanju. "U tome uživam najviše, kuhajući za prijatelje. Tu se opuštam."

Na pitanje što je bolje – paella ili ćevapčići – odgovara diplomatski: "Znate li da smo napravili mješavinu paelle i ćevapčića? Tako možete spojiti najbolje od oba svijeta. Zašto biste morali odabrati samo jedno? Vidite da sam diplomat."

Unutrašnjost ostavlja dojam muzeja

José Ramón García Hernández u Hrvatsku je stigao u lipnju prošle godine. Prije diplomatske karijere bio je profesor, zastupnik u parlamentu, glasnogovornik za vanjske poslove te međunarodni tajnik Narodne stranke. Uči i hrvatski jezik. Dobro zna i koliko su španjolske sapunice bile popularne u Hrvatskoj.

Već na prvi pogled unutrašnjost rezidencije ostavlja dojam muzeja. "Palača je muzej jer ima nekoliko slika iz Španjolske", objašnjava veleposlanik. Svaka španjolska ambasada ima portret kralja Filipa VI., a García Hernández kaže da ga poznaje već dugi niz godina. "Govori nekoliko jezika, studirao je na raznim dijelovima svijeta i ponos je španjolskog naroda."

U prvoj prostoriji nalazi se i fotografija kraljevske obitelji. Cijeli prostor posvećen je monarhiji, tradiciji i kulturnim simbolima, među kojima je i borba bikova. "To je cijela jedna kulturna metafora. Kada odlazim tamo, prije svega vidim kulturu, hrabrost i plemenitost te životinje u dijelu Španjolske iz kojeg potječem. Ávila je srednjovjekovni grad u središtu Španjolske. Kod nas se posebno cijeni uzgoj bikova pa kada odlazimo na koridu, zapravo više pažnje posvećujemo samom biku nego toreadoru."

Kuća je podijeljena u nekoliko prostorija, a neke od njih nekada su činile jednu veliku dvoranu. "Ove su prostorije nekada bile jedna velika dvorana, još u vrijeme Mažuranića. Ovdje su se održavali balovi." Na prijedlog za ples, veleposlanik kroz smijeh odgovara: "Uh, sad ste me baš iznenadili."

Svečana blagovaonica uređena je prema strogim pravilima protokola. Na stolu su uvijek tri čaše – za bijelo vino, crno vino i vodu. Na posuđu se nalazi državni grb. I raspored sjedenja strogo je određen. "Veleposlanik uvijek sjedi ovdje, a supruga ili partnerica veleposlanika s druge strane. Ja sam oženjen i moja je supruga ovdje. Zatim slijedimo strogi protokol. U Španjolskoj se ovakvi službeni ručkovi i večere organiziraju prema protokolu Kraljevske kuće."

Posebna prostorija

Tijekom obilaska veleposlanik je pokazao i jednu posebnu prostoriju. "Pođite sa mnom. Ne bojte se, nije nikakvo iznenađenje." Riječ je o privatnom salonu namijenjenom sastancima jedan na jedan. "Ova soba prvenstveno služi za sastanke gdje se vode mirniji i privatniji razgovori."

Na pitanje tko je posljednji bio ondje, ostao je diplomatski suzdržan. "Bio je jedan ministar iz vaše vlade." Koji ministar? "On zna tko je. Ali ovo je prostor za privatne razgovore. Ako trebate nešto reći u povjerenju, ovdje to možete učiniti."

Iza vedrog i duhovitog nastupa krije se i snažna osobna priča. Veleposlanik nosi nekoliko narukvica koje za njega imaju posebno značenje. "Moja obitelj ima vrlo osobnu priču povezanu s Kristom, uključujući i jedno čudo. Zato uvijek nosim ovo." Pokazuje i crvenu vrpcu. "To je dar jednog američkog prijatelja. Neću reći tko je, ali danas se nalazi na vrlo visokom i važnom položaju. No, mi znamo što ona znači."

Do sada je napisao tri knjige, a uskoro priprema i četvrtu. Nosi hrvatsku kravatu i kroz rezidenciju želi predstaviti najbolje od Španjolske. Kako kaže geslo na grbu koje nadahnjuje španjolske diplomate: "Sve za domovinu, za sebe ništa."