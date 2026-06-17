Hit scena naše reporterke i britanskog veleposlanika: 'Hoće li me Hrvati i dalje voljeti?'

RTL Danas vodi vas na mjesto gdje Hrvati i Englezi navijaju zajedno!

U rezidenciji britanskog veleposlanika Javeda Patela sve je spremno za gledanje utakmice, a ondje se slavi i rođendan kralja Charlesa.

S obzirom na to da je Patel strastveni navijač, naravno i da kraljevska proslava prolazi u tom tonu. Na zajedničko gledanje dolazak je potvrdilo 500 ljudi. Od glazbenih zvijezda došle su Severina, ali i Renata Sabljak koja je otpjevala hrvatsku i britansku himnu. Tu su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, ravnatelj USKOK-a Sven Mišković, brojni gospodarstvenici, poduzetnici i brojni ljudi koji su bilo kako povezani s Velikom Britanijom.

Veleposlanik se našalio

Razgovarali smo s veleposlanikom koji nam je kazao da pretpostavlja da će rezultat biti izjednačen.

Pitali smo ga je li teže bilo organizirati ovaj događaj ili gledanje utakmice Hrvatske i Engleske. Veleposlanik nam je kazao da je najvažnije kod organiziranja rođendana kralja Charlesa je upravo to što i kralj i nogomet politički obojeni i kako je najvažnije pokazati jedinstvo.

Na naše pitanje misli li da će ga Hrvati, ako Hrvatska pobijedi Englesku, i dalje zvati na kavu. "Ne mislim da će to biti problem, ali moje pitanje je hoće li me Hrvati i dalje voljeti dok Englezi budu podizali ovaj trofej na kraju prvenstva? Mislim da je odgovor da", našalio se naš sugovornik i pokazao trofej.

Naša reporterka Ivana Ivanda Rožić u šali mu ga je uzela i poručila: "Mislim da je vrijeme da trofej doista bude u Hrvatskoj."