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NAVIJAČKA ATMOSFERA /

Hit scena naše reporterke i britanskog veleposlanika: 'Hoće li me Hrvati i dalje voljeti?'

Razgovarali smo s veleposlanikom koji nam je kazao da pretpostavlja da će rezultat biti izjednačen

17.6.2026.
19:48
Ivana Ivanda RožićRTL Danas
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RTL Danas vodi vas na mjesto gdje Hrvati i Englezi navijaju zajedno!

U rezidenciji britanskog veleposlanika Javeda Patela sve je spremno za gledanje utakmice, a ondje se slavi i rođendan kralja Charlesa

S obzirom na to da je Patel strastveni navijač, naravno i da kraljevska proslava prolazi u tom tonu. Na zajedničko gledanje dolazak je potvrdilo 500 ljudi. Od glazbenih zvijezda došle su Severina, ali i Renata Sabljak koja je otpjevala hrvatsku i britansku himnu. Tu su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, ravnatelj USKOK-a Sven Mišković, brojni gospodarstvenici, poduzetnici i brojni ljudi koji su bilo kako povezani s Velikom Britanijom. 

Veleposlanik se našalio 

Razgovarali smo s veleposlanikom koji nam je kazao da pretpostavlja da će rezultat biti izjednačen. 

Pitali smo ga je li teže bilo organizirati ovaj događaj ili gledanje utakmice Hrvatske i Engleske. Veleposlanik nam je kazao da je najvažnije kod organiziranja rođendana kralja Charlesa je upravo to što i kralj i nogomet politički obojeni i kako je najvažnije pokazati jedinstvo. 

Na naše pitanje misli li da će ga Hrvati, ako Hrvatska pobijedi Englesku, i dalje zvati na kavu. "Ne mislim da će to biti problem, ali moje pitanje je hoće li me Hrvati i dalje voljeti dok Englezi budu podizali ovaj trofej na kraju prvenstva? Mislim da je odgovor da", našalio se naš sugovornik i pokazao trofej. 

Naša reporterka Ivana Ivanda Rožić u šali mu ga je uzela i poručila: "Mislim da je vrijeme da trofej doista bude u Hrvatskoj." 

VeleposlanikHrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleskaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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