Hrvati otkrili koji rezultat očekuju večeras: 'Bit će opasno, Englezi su jako dobri'

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu navečer protiv Engleske igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica, koja počinje u 22 sata, gledat će se diljem zemlje, a u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali hoće li Vatreni večeras slaviti i tko će biti strijelci.

Evo što kažu naši čitatelji

Neke odgovore smo izdvojili pa tako Ivana predviđa našu pobjedu: "Mislim da će Hrvatska slaviti 2:1 i bit će teška utakmica. Strijelci Modrić i Perišić."

Dubravka također očekuje pobjedu Hrvatske, a uz to i golijadu: "3:2 za naše, strijelci Gvardiol, Perišić i Modrić."

Josip previđa neriješeni ishod: "Rezultat 2:2, Kramarić i Kovačić.". "Neriješeno, ali sasvim dovoljno, Englezi su jako dobri", poručuje pak Marijan.

"Samo neka Englezi padnu, strijelci su nebitni", navodi Jasna, a Snježana poručuje: "Bit će to opasna utakmica."