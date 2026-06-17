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SRETNO, VATRENI! /

Hrvati otkrili koji rezultat očekuju večeras: 'Bit će opasno, Englezi su jako dobri'

Izdvojili smo neke odgovore iz naše stalne rubrike 'Pitamo vas'

17.6.2026.
17:07
RTL Danas
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Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu navečer protiv Engleske igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica, koja počinje u 22 sata, gledat će se diljem zemlje, a u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali hoće li Vatreni večeras slaviti i tko će biti strijelci.

Evo što kažu naši čitatelji 

Neke odgovore smo izdvojili pa tako Ivana predviđa našu pobjedu: "Mislim da će Hrvatska slaviti 2:1 i bit će teška utakmica. Strijelci Modrić i Perišić."

Dubravka također očekuje pobjedu Hrvatske, a uz to i golijadu: "3:2 za naše, strijelci Gvardiol, Perišić i Modrić."

Josip previđa neriješeni ishod: "Rezultat 2:2, Kramarić i Kovačić.". "Neriješeno, ali sasvim dovoljno, Englezi su jako dobri", poručuje pak Marijan

"Samo neka Englezi padnu, strijelci su nebitni", navodi Jasna, a Snježana poručuje: "Bit će to opasna utakmica." 

Pitamo VasHrvatska ReprezenacijaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Vatreni
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