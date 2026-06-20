Je li SP dosad ispunio očekivanja? Stručnjak: 'Znam jednu osobu koja će reći da je najbolje ikad'

ŠTO MISLITE TKO? /

Proteklih 10 dana u SAD-u, Kanadi i Meksiku su milijuni navijača! Na Mundijalu je i dalje svih 48 reprezentacija, a što o organizaciji i atmosferi kažu navijači, a što stručnjaci?

Glasni navijači na ulicama, nešto mirniji na tribinama - tu su i posebna pravila, pauze za osvježenje. Je li američko prvenstvo opravdalo očekivanja?

"Ja znam jednu osobu na svijetu koja će reći da je ovo najbolje prvenstvo ikad na svijetu - to je Donald Trump. Ja bih rekao da je neko prosječno, nema nekih čuda, niti u publici. Trenutačno je, rekao bih, korektno odrađeno jedno komercijalno prvenstvo", smatra Marin Galić, stručnjak za sport.

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