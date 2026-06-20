FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISPIT ODLUKE /

Poznati trener otkrio što očekuje u ključnoj utakmici Vatrenih: 'Dalić je čovjek od riječi'

O očekivanjima uoči utakmice Hrvatske Paname na Svjetskom prvenstvu, ali i o statusu i formi senatora hrvatske reprezentacije - u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gostovao je i govorio na tu temu nogometni trener Branko Karačić

"To je vrlo složeno za izbornika, ne samo za njega, nego i za bilo koga i  sigurno je Dalić čovjek od riječi, a rekao je još prije - sa tim igračima sam napravio vrhunske rezultate. Vjerojatno ide sa tom namjerom da ih ostavi u sastavu i ako treba i poginuti, opet će poginuti sa tim istim igračima", rekao je Karačić, a cijeli intervju pročitajte OVDJE.

 

 

VOYO logo
20.6.2026.
20:37
Sportski.net
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaBranko KaračićSvjetsko Prvenstvo 2026.Panama
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa