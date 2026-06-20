Suigrač stao uz Ronalda nakon kritika: 'Naše mišljenje o njemu se nije promijenilo'

Portugalac Diogo Dalot stao je u obranu reprezentacije nakon što je u javnosti i na društvenim mrežama eskalirao val kritika poslije remija 1:1 protiv Demokratske Republike Kongo u skupini K Svjetskog prvenstva.

Desni bek Portugala poručio je kako su posljednji dani bili teški za momčad, ali i naglasio da uz negativne komentare postoji i velika podrška navijača.

„Kritike će uvijek dolaziti, ali naša poruka je da milijuni ljudi žele da Portugal pobjeđuje, iako postoje i oni koji ne žele. U nogometu sam dovoljno dugo da znam da je to dio igre, od toga ne možemo pobjeći, ali postoje i konstruktivne kritike“, rekao je Dalot.

Dodao je kako je svlačionica potpuno fokusirana i jedinstvena unatoč pritisku.

„Naša poruka je jasna – kompaktni smo, jaki i spremni učiniti sve da pobijedimo“, istaknuo je portugalski reprezentativac.

Iako nije želio izravno imenovati kritičare, Dalot je naglasio da postoji dio javnosti koji ne želi uspjeh Portugala.

„Ne mogu reći jednu ili dvije osobe, ali postoje ljudi koji ne žele da Portugal pobjeđuje. Moj posao je igrati i pokazati da je momčad snažna i ujedinjena“, poručio je.

Posebno se osvrnuo i na Cristiana Ronalda, koji je nakon slabijeg ulaska u turnir ponovno pod povećalom javnosti.

„Svi znaju kako se Cristiano nosi s kritikama. To je dio njegove svakodnevice. Naše mišljenje o njemu se nije promijenilo, on je uvijek spreman pomoći reprezentaciji“, rekao je Dalot.

Otkrio je i kako su igrači još prije početka turnira razgovarali o pritisku i društvenim mrežama te odlučili se distancirati od negativnih sadržaja.

„Dogovorili smo se da se moramo zaštititi od kritika koje nisu normalne. Zato smo se udaljili od društvenih mreža. Dobra stvar je što su se problemi dogodili rano, pa ih sada možemo lakše ostaviti iza sebe i ići dalje“, zaključio je Dalot.