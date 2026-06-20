Na Svjetskom prvenstvu će se odigrati utakmica u kojoj jedan ishod vodi obje ekipe u nokaut fazu
Zanimljiva situacija u skupini D Svjetskog prvenstva
Nakon dva odigrana koja u skupini D Svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države su sa šest osvojenih bodova osigurale prvu poziciju, a Turska je ispala s Mundijala. Druga na ljestvici je reprezentacija Australije s tri boda, isto koliko ima i trećeplasirani Paragvaj koji ima lošiju gol razliku od Australaca.
U posljednjem kolu Australci i Paragvajci će međusobno igrati i ta će utakmica odlučiti o tome tko će završiti drugi, a tko treći.
No, zanimljivo, a remi u njihovom susretu odveo bi obje momčadi u nokaut fazu jer bi Australci prošli kao drugi, a Paragvajci s kao trećeplasirani s četiri boda što bi im gotovo sigurno omogućilo da prođu dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa.
Stoga, sada su momčadi u situaciji da bi, ako bilo koja momčad izgubi, riskirala eliminaciju s turnira, a remijem bi obje prošle.