FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBOSTRANA KORIST /

Na Svjetskom prvenstvu će se odigrati utakmica u kojoj jedan ishod vodi obje ekipe u nokaut fazu

Na Svjetskom prvenstvu će se odigrati utakmica u kojoj jedan ishod vodi obje ekipe u nokaut fazu
×
Foto: Peter Dovgan/UK Sports/Sipa Press/Profimedia

Zanimljiva situacija u skupini D Svjetskog prvenstva

20.6.2026.
17:59
M.G.
Peter Dovgan/UK Sports/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nakon dva odigrana koja u skupini D Svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države su sa šest osvojenih bodova osigurale prvu poziciju, a Turska je ispala s Mundijala. Druga na ljestvici je reprezentacija Australije s tri boda, isto koliko ima i trećeplasirani Paragvaj koji ima lošiju gol razliku od Australaca.

U posljednjem kolu Australci i Paragvajci će međusobno igrati i ta će utakmica odlučiti o tome tko će završiti drugi, a tko treći.

No, zanimljivo, a remi u njihovom susretu odveo bi obje momčadi u nokaut fazu jer bi Australci prošli kao drugi, a Paragvajci s kao trećeplasirani s četiri boda što bi im gotovo sigurno omogućilo da prođu dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

Stoga, sada su momčadi u situaciji da bi, ako bilo koja momčad izgubi, riskirala eliminaciju s turnira, a remijem bi obje prošle.

Standings provided by Sofascore

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike