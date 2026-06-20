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MAGIČNA TEKUĆINA /

Sudac pao na pod zbog grčeva, nećete vjerovati čime su ga spasili

Sudac pao na pod zbog grčeva, nećete vjerovati čime su ga spasili
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Neuobičajena scena u sudačkoj nadoknadi utakmice Australije i Sjedinjenih Američkih Država

20.6.2026.
17:08
M.G.
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Američka nogometna reprezentacija pobijedila je Australiju s 2-0 (1-0) u dvoboju 2. kola skupine D Svjetskog prvenstva, koji je odigran u petak u Seattleu, čime je i drugi od tri domaćina ovog turnira osigurao plasman u nokaut fazu natjecanja.

Utakmicu je sudio Nijemac Felix Zwayer koji je u trećoj minuti sudačke nadoknade pao na travnjak zbog grčeva.

Odmah su mu u pomoć pritrčali nogometaši i pomoćni suci, a sve je spasila četvrta sutkinja Katie Garcia koja mu je donijela, vjerovali ili ne, sok od kiselih krastavaca.

New York Times je objavio da je da su mu dali mješavinu napravljenu od tekućine preostale nakon kiseljenja povrća obogaćenu mineralima i vitaminima koja pomaže oporavku mišića i jako brzo djeluje.

Nakon što je popio tekućinu, Zwayer se jako brzo oporavio i odradio utakmicu do kraja.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Kiseli KrastavciNogometni Sudac
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