Američka nogometna reprezentacija pobijedila je Australiju s 2-0 (1-0) u dvoboju 2. kola skupine D Svjetskog prvenstva, koji je odigran u petak u Seattleu, čime je i drugi od tri domaćina ovog turnira osigurao plasman u nokaut fazu natjecanja.

Utakmicu je sudio Nijemac Felix Zwayer koji je u trećoj minuti sudačke nadoknade pao na travnjak zbog grčeva.

Odmah su mu u pomoć pritrčali nogometaši i pomoćni suci, a sve je spasila četvrta sutkinja Katie Garcia koja mu je donijela, vjerovali ili ne, sok od kiselih krastavaca.

New York Times je objavio da je da su mu dali mješavinu napravljenu od tekućine preostale nakon kiseljenja povrća obogaćenu mineralima i vitaminima koja pomaže oporavku mišića i jako brzo djeluje.

Nakon što je popio tekućinu, Zwayer se jako brzo oporavio i odradio utakmicu do kraja.