Turci ne mogu vjerovati da su ispali sa Svjetskog prvenstva: 'Ovo se desi jednom u 50 godina'

U jutarnjim subotnjim satima doživjeli smo prvo (šokantno) ispadanje sa Svjetskog prvenstva, nakon što je Turska izgubila 1:0 od Paragvaja.

Za momčad s Bosfora ovo je poprilično velik šok, s obzirom na to da su na turnir stigli s visokim ambicijama te su mnogi upravo njih vidjeli kao jedno od iznenađenja prvenstva, budući da je momčad prepuna talentiranih igrača. Upravo je jedan od njih, Arda Güler, nakon utakmice komentirao neočekivano ispadanje:

"Jako smo se trudili, ali nije uspjelo. Trebali smo postići neke golove. Zapravo, trebali smo pobijediti u obje utakmice. Svi u svlačionici plaču."

Sličnog je stava bio i izbornik Vincenzo Montella:

"Šokiran sam. U nogometu sam 35 godina i ovakvo što dogodi se jednom u 50 godina. Uputili smo 62 udaraca na gol i ispali. Zaista je šokantno oprostiti se od Svjetskog prvenstva na ovakav način", rekao je izbornik Turske.

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