Izjava gospođe Begzade je sve! Evo kako se ona sa suprugom pripremila za čekanje u kolonama

PRODUŽENI VIKEND /

Da bi stigli do osvježenja na moru, mnogi su vozači morali proći kroz gužve na cestama. Od jutra je pojačan prometu u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa na nekim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje, upozorava HAK. Na Lučkom je kolona jutros bila oko dva kilometra, no tijekom poslijepodneva gužvi više nije bilo.

"Živce u kanticu i laganini. Jela i pića i to je to. Naravno", poručuju Begzada i Arizo iz Zagreba.

Što još kažu ljudi u kolonama, pogledajte u videu.