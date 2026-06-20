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PRODUŽENI VIKEND /

Izjava gospođe Begzade je sve! Evo kako se ona sa suprugom pripremila za čekanje u kolonama

Da bi stigli do osvježenja na moru, mnogi su vozači morali proći kroz gužve na cestama. Od jutra je pojačan prometu u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa na nekim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje, upozorava HAK. Na Lučkom je kolona jutros bila oko dva kilometra, no tijekom poslijepodneva gužvi više nije bilo.

"Živce u kanticu i laganini. Jela i pića i to je to. Naravno", poručuju Begzada i Arizo iz Zagreba.

Što još kažu ljudi u kolonama, pogledajte u videu. 

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20.6.2026.
16:42
Jakov Sedlar
GužveKoloneKolone Na CestamaVrućineAutoceste
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