Hit pjevača iz regije iznenadio detalj u Splitu: 'Da budem iskren, šokirao sam se'

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'PRIPREMIO SAM MAGIJU' /

Splitska plaža Žnjan slavi svoju prvu obljetnicu otvorenja nakon velikog preuređenja koje je stajalo 45 milijuna eura.

Tijekom tri dana održani su brojni sportski i zabavni programi, dječje radionice te glazbeni nastupi uz more. Novi Žnjan potpuno je promijenio vizuru grada i postao jedno od najmodernijih splitskih okupljališta.

Večer se nastavlja uz glazbeni program i još jedan koncert, a vrhunac večeri je nastup Adija Šoše koji zatvara slavlje na najvećoj splitskoj plaži i s kojim je razgovarao RTL Danas.

'Šokirao sam se'

Šoše nam potvrđuje kako je pripremio magiju: "Uvijek mi se drago vratiti u Split, Split je magičan i poseban grad, ovdje sam imao jedan od svojih najljepših nastupa u karijeri."

Ističe kako dosad nije bio na Žnjanu. "Ovo mi je prvi put da budem iskren i šokirao sam se. Stvarno, mjesto je prekrasno. Bilo je puno ljudi, malo sam šetao, popio tri kave, kava je vrhunska", kaže Šoše.

Cijeli razgovor pogledajte u našem videu.