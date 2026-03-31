Djevojka Adija Šoše ukrala pažnju u Beogradu: Osmijeh nije skidala s lica cijelu večer

Popularni bosanskohercegovački pjevač Adi Šoše održao je sredinom ožujka koncert u Beogradu, a posebnu pažnju privukla je njegova dugogodišnja partnerica Nevena Nikolić koja ga je bodrila iz prvih redova.

Podrška iz prvih redova

Koncert Adija Šoše okupio je brojne obožavatelje, a među njima se našla i Nevena Nikolić, koja se rijetko pojavljuje u javnosti. Upravo zato njezina prisutnost nije prošla nezapaženo, a fotografije i snimke brzo su se proširile društvenim mrežama.

U društvu prijateljica, Nevena je s osmijehom pratila nastup, ne skrivajući ponos zbog uspjeha svog partnera. Njezina pozitivna energija i podrška bili su vidljivi tijekom cijelog koncerta, piše Mondo.

Elegantno izdanje

Za ovu prigodu odabrala je upečatljivu i elegantnu kombinaciju. Nosila je bijelu košulju, čipkaste čarape i kravatu ukrašenu biserima, čime je privukla dodatnu pažnju okupljenih fotografa.

Ljubav započela online

Nevena Nikolić živi i radi u Beogradu, gdje je završila studij računarstva i informatike na Matematičkom fakultetu. Danas je zaposlena u biotehnološkoj industriji.

Zanimljivo je da je njihova ljubavna priča započela putem društvenih mreža. Kako je Adi jednom otkrio, prvi kontakt dogodio se kada joj je odgovorio na objavu. Taj moderni početak prerastao je u stabilnu i dugogodišnju vezu.

POGLEDAJTE VIDEO:Zagreb sanira stetu od nevremena