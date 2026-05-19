Ovo je kronologija zločina Kristijana Aleksića: Ubio, uznemiravao, ali sudu nije bio prioritet

SUSTAV ZAKAZAO? /

Sada 50-godišnji ubojica već s 18 godina počinio je prvo ubojstvo. 1994. na brutalan način ubio je 22-godišnju djevojku. 17 puta izboo ju je nožem na seoskom putu u Prgometu. Datum ubojstva urezao je u dimnjak, a sredinom 1995. liječio se na Psihijatriji u Splitu od adolescentske krize.

Uhićen je tek 7 godina nakon ubojstva, 2001. kada su forenzičari utvrdili kako je na odjeći žrtve i njegova krv. Osuđen je na 12 godina zatvora, kazna mu je potom produljena na 14 godina, a onda još godinu i četiri mjeseca zbog fizičkog napada na drugog zatvorenika. U prosincu 2015. izlazi na slobodu. No i nakon života iza rešetaka, nastavio je sijati strah. 2020. prekršajno je kažnjen za obiteljsko nasilje. Prijavila ga je strina nakon što je na cesti uznemiravao nju i njezino dijete.

Tri godine poslije policija kod njega pronalazi ilegalno vatreno oružje koje je sam izradio. U rujnu iste godine DORH protiv njega podiže optužnicu, ali ne traže istražni zatvor niti mjere opreza. Optužnica je u Šibeniku potvrđena nakon dva mjeseca, ali za sud predmet nije bio hitan pa ročište do dana današnjeg nije zakazano. Upravo s oružjem koje je sam izradio, Aleksić je u Drnišu, prije tri dana ubio 19-godišnjeg maturanta Luku.