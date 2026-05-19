Hayden Panettiere o incidentu s poznatim oskarovcem na zabavi: 'Pokazao mi je testise'

Hollywoodska glumica Hayden Panettiere u svojim novim memoarima 'This Is Me: A Reckoning' iznijela je niz uznemirujućih tvrdnji o iskustvima iz mladosti, uključujući i incident na zabavi kada je imala 19 godina, u kojem, kako tvrdi, sudjelovao “poznati dobitnik Oscara”.

Glumica, danas 36-godišnja zvijezda serije 'Nashville', opisala je kako je na privatnoj zabavi u stanu s prijateljicom upoznala skupinu muškaraca, među kojima je bio i “ugledni, nagrađivani glumac i redatelj”, čije ime nije otkrila.

Neugodna scena na privatnoj zabavi

Prema njezinom opisu, situacija je postala neugodna dok je razgovarala s prisutnima, nakon čega je odlučila otići.

U trenutku kada je oblačila kaput jedan od muškaraca je rekao da pripazi jer je netko "negdje ispljunuo žvakaću gumu" koja mu se zalijepila za hlače. Panettiere navodi da joj je potom rekao da pogleda prema dolje.

"Pogledala sam i zgrozila se. Testisi tog uglednog, Oscarom nagrađenog glumca visjeli su mu iz otkopčanog šlica." napisala je Panettiere u knjizi.

Iako, kako tvrdi, fizički nije bila ozlijeđena, cijela situacija ju je duboko uznemirila i ostavila u šoku.

"Nisam bila ozlijeđena, ali nikad prije nisam vidjela odraslog muškarca da radi nešto takvo. Bila sam šokirana”, navela je.

Odlučila šutjeti o incidentu

Glumica je u memoarima otkrila i da tada nije ispričala prijateljici što se dogodilo, uvjerena da je “trenutak prošao” te da se radilo o neukusnoj šali pod utjecajem alkohola.

Panettiere je o sličnim traumatičnim iskustvima govorila i u podcastu 'On Purpose with Jay Shetty', gdje je ispričala i događaj iz vremena kada je imala 18 godina.

Tada je, kako tvrdi, odvedena na brod i smještena u prostoriju pored golog starijeg muškarca.

„Imala sam 18 godina, mislila sam da sam dovoljno zrela, ali zapravo tada još ne razvijamo potpuno sposobnost procjene situacija”, rekla je u podcastu, dodajući kako je tek kasnije shvatila da je bila u potencijalno opasnoj situaciji.

Opisala je i kako je osoba kojoj je vjerovala imala ključnu ulogu u tom događaju te da je kasnije instinktivno pobjegla i pokušala se sakriti na brodu.

„Nije bilo bijega skakanjem u more. Shvatila sam da to nije ništa novo za ljude koji su bili tamo”, rekla je.

Zašto nije htjela imenovati osobe

Glumica je objasnila i zašto u knjizi nije navela imena pojedinaca koje spominje, ističući da želi izbjeći pravne probleme i dodatne komplikacije.

Kako je rekla za The Hollywood Reporter, dio osoba o kojima govori su i dalje ljudi iz njezine industrije te ih može ponovno sresti, pa je odluku donijela kako bi zaštitila sebe.

Dodala je i da se radi o događajima iz prošlosti, ali i da želi izbjeći moguće tužbe i dodatne sukobe sa “vrlo utjecajnim i ljutitim poznatim osobama”.

