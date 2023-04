Glumica Hayden Panettiere, zvijezda je serije 'Heroji', ali i bivša zaručnica Vladimira Klička.

Par se upoznao 2009. godine, na promociji knjige zajedničkog prijatelja. Jednom je prilikom otkrila i detalje njihovog susreta:

"Rekla sam mu: 'Ti si golem'. On je meni rekao: 'Ti si sitna'. I to je bilo to. Tako smo se upoznali i zaljubili', otkrila je Panettiere koja je visoka 153 centimetara, a Kličko 198.

Godine 2014. dobili su kćerkicu Kayu, a godinu dana nakon, glumica je prolazila teške trenutke jer je bolovala od postporođajne depresije, a zatim se odala i alkoholu.

"Toliko ljudi mi je govorilo kako da živim. Htjela sam određene odluke donositi sama i nitko me nije mogao spriječiti. Ono što sam unosila u svoje tijelo bilo je nešto poput prkosa… Neki se ljudi bave tjelovježbom. Htjela bih da je to i meni mehanizam suočavanja. Alkohol može učiniti da se osjećate bolje u tom trenutku, ali onda se sljedeći dan osjećate puno gore. I tako iznova", rekla je.

"Trebala sam uzimati antidepresive zbog postporođajne depresije, ali oni ne idu dobro s alkoholom, a ja nisam bila spremna prestati piti. Utapala sam se. Imala sam 30 godina, lice mi je bilo natečeno, imala sam žuticu, oči su mi bile žute, morala sam otići specijalistu za jetru, udebljala sam se, gubila sam kosu", ispričala je i otkrila da je potom odlučila prijaviti se na rehabilitaciju.

"Velik dio moje terapije bio je živjeti u opraštanju. Korak u programu od 12 koraka je opraštanje. Ako netko želi biti dobra osoba i biti najbolja verzija sebe, može to izabrati" zaključila je.