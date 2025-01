Sjećate li se? Nikola Karabatić nekoć je ljubio našu Blanku Vlašić

Jedan od najvećih rukometaša svih vremena Nikola Karabatić, godinama je bio u središtu pozornosti ne samo zbog nevjerojatne sportske karijere, već i zbog svog podrijetla. Rođen u Francuskoj, imao je mogućnost igrati i za Hrvatsku i za Srbiju, njegov otac Branko bio je Hrvat iz Trogira, dok je majka Radmila Srpkinja. Iako je odabrao francuski dres, Hrvatsku nikada nije zaboravio i često ističe koliko mu znači.

No, osim rukometnih postignuća, njegov ljubavni život oduvijek je privlačio pažnju medija i javnosti. Posebno se pamti njegova kratka, ali medijski eksponirana veza s našom atletičarkom Blankom Vlašić. Njihova romansa započela je u srpnju 2010. godine, no trajala je tek do prosinca iste godine. Unatoč pokušajima da vezu zadrže u privatnosti, nisu uspjeli izbjeći medijsku pažnju, a na kraju su zaključili da zbog zahtjevnih sportskih karijera ne mogu održati odnos. "To je bila lijepa ideja, ali oboje smo mladi i vrhunski sportaši, pa bi takva veza tražila puno odricanja," priznao je Karabatić nakon prekida.

Nikola Karabatić i Geraldine Pillet

'Najbolja žena na planeti'

Ljubavnu sreću naposljetku je pronašao 2011. godine s francuskom gimnastičarkom Géraldine Pillet, koju je upoznao preko zajedničkog prijatelja. Njihova ljubavna priča traje više od desetljeća, a Géraldine je Nikolina najveća podrška, prateći ga na svim važnijim utakmicama. Karabatić ju često naziva "najboljom ženom na planeti" i ne skriva koliko mu znači. Zajedno imaju dvoje djece, sina Aleka i kćer Noru.

Nikola Karabatić i Geraldine Pillet

Iako mu je život u Francuskoj, Karabatić nikada nije izgubio povezanost s Hrvatskom. Oduvijek ističe koliko mu je obitelj važna, a ne može zamisliti godinu dana bez barem dva posjeta domovini svog oca.

