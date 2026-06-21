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'TVRDOGLAVI I KARAKTERNI' /

Psi s najkraćim šapama natjecali se na Ribnjaku: 'Testiraju vlasnike ali i svoju upornost'

Danas je dan glazbe, najduži dan u godini, ali i svjetski dan jazavčara. U Zagrebu se upravo obilježava na festivalu posvećenom ovim psima. Ono što su sportske igre za ljude, JAZOfest je za jazavčare.

Natječu se u skokovima u vodu, kuglanju, trčanju, ali i jedenju sladoleda. Događanje je organizirano za sve jazavčare, njihove vlasnike ali i za sve ljubitelje ove pasmine.

Više o tome kako je u zagrebačkom parku Ribnjak sa psima najkraćih šapa pogledajte u prilogu.

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21.6.2026.
20:19
Ružica Đukić
RibnjakJazavcarPsi
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