Mihailović: 'Bilo mi je užasno ako ćemo iskreno, ali bilo mi je i dobro'

LUDI MEČ /

Aleksandar Mihailović pobijedio je Selvera Mahmića na FNC 32 podijeljenom sudačkom odlukom, a nakon tri runde napornog meča s jako puno hrvanja dao je izjavu reporteru Net.hr-a Vehmiru Džakmiću.

Bilo mi je užasno ako ćemo iskreno, ali mi je bilo i dobro. Jer, kako sam rekao, to je samo dokazivanje da idem kroz bol naprijed, da jurim", rekao je na početku razgovora, a cijelu izjavu pogledajte u videu.

FNC 32 gledajte na Voyo.