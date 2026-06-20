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LUDI MEČ /

Mihailović: 'Bilo mi je užasno ako ćemo iskreno, ali bilo mi je i dobro'

Aleksandar Mihailović pobijedio je Selvera Mahmića na FNC 32 podijeljenom sudačkom odlukom, a nakon tri runde napornog meča s jako puno hrvanja dao je izjavu reporteru Net.hr-a Vehmiru Džakmiću.

Bilo mi je užasno ako ćemo iskreno, ali mi je bilo i dobro. Jer, kako sam rekao, to je samo dokazivanje da idem kroz bol naprijed, da jurim", rekao je na početku razgovora, a cijelu izjavu pogledajte u videu.

FNC 32 gledajte na Voyo.

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20.6.2026.
22:01
Sportski.net
Fnc 32
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