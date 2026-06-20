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nakon pobjede /

Neimarević nam otkriva: 'Ovo je bio trenutak koji sam čekao'

Nakon borbe, vidno zadovoljan, Neimarević je za našeg novinara Vehmira Džakića otkrio koliko mu znači ovaj trenutak

20.6.2026.
20:43
Sportski.net
Sportski.net
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Rico Neimarević upisao je impresivan debi u FNC-u svladavši Luca Biusa, poznatog kao “The Sicilian Boy”, prekidom nakon dominantne završnice u parteru. Rico se izvukao iz rane prijetnje giljotinom, a potom preuzeo kontrolu i završio posao ground and pound udarcima, nakon čega je sudac Ilija Lučić morao prekinuti borbu.

Ključni trenutak dogodio se kada je Biusu iskočilo rame, što je natjeralo suca na intervenciju i označilo kraj dvoboja. Neimarević je tako upisao svoju treću profesionalnu pobjedu i prvi trijumf pod okriljem FNC organizacije.

Nakon borbe, vidno zadovoljan, Neimarević je za našeg novinara Vehmira Džakića otkrio koliko mu znači ovaj trenutak te progovorio o ulasku u kavez uz glazbenu temu inspiriranu Brockom Lesnarom.

„Naravno da je on jedan od mojih idola, ali to radim najviše zbog svoje braće. Oni obožavaju WWE, to je za njih“, rekao je Neimarević.

Komentirao je i vlastiti nastup te istaknuo kako je od početka bio siguran u sebe.

„Jako sam zadovoljan. Osjećao sam se odlično prije ulaska u kavez i danas sam se osjećao – nezaustavljivo“, poručio je.

U prilogu pogledajte što je rekao o sljedečem eventu.

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