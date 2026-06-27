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POSLUŠAJTE OVO /

Strašna atmosfera u Philadelphiji! Marka nismo mogli niti čuti od pjesme

Napetost raste - uskoro veliki nogometni okršaj Hrvatske i Gane. Sve je spremno za sudar odluke, vatrene očekuje neviđena potpora u Philadelphiji. Za navijanje je spremna i cijela Hrvatska.

Uz hrvatske navijače u Philadelphiji je i naš reporter Marko Vargek koji se javio iz jednog pubu u Philadelphiji koji je prepun glasnih hrvatskih navijača. Atmosfera je bila takva da smo jedva čuli Marka. Prepustili smo se pjesmi iz Philadelphije, a sve možete čuti i vidjeti u videu.

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27.6.2026.
19:28
RTL Danas
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPhiladelphiaHrvatski Navijači
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