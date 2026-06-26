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MUNDIJAL /

Veliko slavlje nakon povijesnog uspjeha: 'Nastavite nam slati pozitivnu energiju'

Malo-pomalo igraju se i posljednje utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva. U četvrtak navečer svoj su put u toj fazi natjecanja završile i momčadi iz skupine E.

U dvoboju Obale Bjelokosti i Curaçaa slavila je momčad iz Afrike, dok je Ekvador svladao Njemačku i priredio veliko iznenađenje. Bile su to pobjede koje su potvrdile plasman objema momčadima u sljedeću fazu te su im se time pridružile Njemačka, Japan i ostale momčadi koje su ranije učinile isto.

Koliko je taj podvig značio navijačima, ali i trenerima, pogledajte u videu na vrhu teksta.

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26.6.2026.
20:49
Sportski.net
Svjetsko Prvenstvo 2026.
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