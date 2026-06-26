Požar zahvatio automobil na A1, pogledajte snimku: 'Stvarno je nastala velika gužva'

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STIGLA POLICIJA /

Požar je u petak oko 14.00 sati zahvatio automobil na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika.

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da se vozi jedinim trakom, u koloni dugoj oko osam kilometara.

Nastala velika gužva

Na snimkama koje su nam poslali čitatelji vidi se kako se dimi iz automobila, a na terenu su bili policija i vatrogasci.

"Stvarno je nastala velika gužva, taman kad smo prošli auto čuli smo kako dolaze vatrogasci", ispričala nam je čitateljica.