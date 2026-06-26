Putnici u panici: Pogledajte trenutak dva razorna potresa iz zrakoplova

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SNIMKA HORORA /

Videozapis očevidaca snimljen u srijedu (24. lipnja) u zaustavljenom avionu prikazuje putnike u panici dok se kabina snažno tresla tijekom dva uzastopna razorna potresa koja su pogodila Venezuelu.

Potres magnitude 7,2 pogodio je oko 160 km zapadno od Caracasa u srijedu navečer, a manje od minute kasnije uslijedio je potres magnitude 7,5, najjači od 1900. godine, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Snimka prikazuje putnike kako se okupljaju na pisti nakon što su se iskrcali pored zgrade zračne luke s oštećenom fasadom. Putnici također hodaju kroz zamračenu terminalnu dvoranu dok su krhotine ležale razbacane po tlu.

Reuters je potvrdio lokaciju koristeći raspored zračne luke, tvrtke i signalizaciju unutar zračne luke koja se podudarala s arhivskim i satelitskim snimkama. Lokacija i datum videa također su provjereni metapodacima originalne datoteke.

Ministar zdravstva Carlos Alvarado rekao je kasno u četvrtak (25. lipnja) da je oko 235 mrtvih primljeno u medicinske centre. Nije naveo ukupan broj žrtava.