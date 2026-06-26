Prijete im ekstremne vrućine, očekuju se 44 °C: 'Ljudi, ovo je izvanredna situacija'

Njemačku očekuje vikend u kojem bi mogli pasti svi dosadašnji temperaturni rekord, a najnovije meteorološke prognoze predviđaju nezapamćeni toplinski udar s temperaturama koje mogu doseći i 44 Celzijevih stupnjeva, objavio je u četvrtak Fenix.

Poznati njemački meteorolog Karsten Brandt upozorio je da su ljudski životi u izravnoj opasnosti. "Ljudi, ostanite kod kuće, ovo je izvanredna situacija i vani je preopasno", upozorio je Brandt.

Pozvao je i politički vrh da zaštitu građana proglasi apsolutnim prioritetom te da, ako za to bude potrebe, angažira i civilne snage vojske kako bi se pomoglo najugroženijima.

Paklene temperature

Najgora bi trebala biti nedjelja, kada se u mnogim gradovima očekuju "paklene" temperature. Za Berlin i saveznu pokrajinu Brandenburg prognoziraju se do 44 stupnja, a pod udarom ekstremnog vemena bit će i Magdeburg, Frankfurt na Odri i šire područje oko Cottbusa.

Malo podnošljivije, ali svejedno iznimno opasno bit će u južnoj Njemačkoj i Bavarskoj, gdje se predviđa 38 stupnjeva.

Uz ogromne temperature, dodatnu opasnost predstavljat će i iznimno jako sunčevo zračenje. Njemački Savezni ured za zaštitu od zračenja zato je izdao službeno upozorenje za cijelu državu. Njihovi izračuni ukazuju na to da će UV indeks u cijeloj Njemačkoj dosegnuti vrijednosti između osam i devet, što predstavlja iznimno visoku razinu opasnosti.

Pada rekord?

Kako piše Fenix, klimatologe su zatekli izračuni njemačkog prognostičkog modela ICON za nedjelju jer vrijednosti od 44 stupnja nisu zabilježene nikad u povijesti službenih mjerenja u Njemačkoj. Rekord trenutačno iznosi 41,2 stupnja, a izmjeren je 25. srpnja 2019. u Duisburgu i Tönisvorstu.

Za razliku od scenarija od prije nekoliko godina, kada je riječ bila o ekstremnom i lokaliziranom danu, zemlji sada prijeti višednevna, kontinuirana i teritorijalno široka rasprostranjena nepogoda.

Stručnjaci objašnjavaju da se radi o "termičkom nevremenu", koje izravno ugrožava živote starijih, bolesnih i ljudi sklonih dehidraciji. Bolnice već sada bilježe porast broja pacijenata za oko 15 posto, a porastao je i broj moždanih udara.