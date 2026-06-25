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Više od 100 milijuna ljudi u Europi danas će biti na temperaturama iznad 35 stupnjeva!

Više od 100 milijuna ljudi u Europi danas će biti na temperaturama iznad 35 stupnjeva!
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Foto: Screnshot 'ZoomEarth'

Očekuje se da će temperature premašiti 30 stupnjeva za više od 70 milijuna ljudi u Njemačkoj, 48 milijuna u Italiji i 38 milijuna u Ujedinjenom Kraljevstvu

25.6.2026.
12:05
Hina
Screnshot 'ZoomEarth'
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Najmanje 101 milijun ljudi u Europi, uključujući više od 50 milijuna u Francuskoj i 18 milijuna u Njemačkoj, u nekom trenutku u četvrtak doživjet će temperature više od 35 stupnjeva Celzija, prenosi izračun francuska agencija France presse.

Ukupno se očekuje da će maksimalne temperature premašiti 30 stupnjeva za više od 380 milijuna ljudi u Europi (isključujući Tursku), što predstavlja gotovo dvije trećine stanovništva.

Ova analiza, temeljena na prognozama Njemačke meteorološke službe i projekcijama stanovništva za 2025. godinu Zajedničkog istraživačkog centra, poklapa se s podacima austrijske nevladine organizacije Klimadashboard.

Ovi su brojevi viši od prognoze njemačkog instituta izračunate za srijedu kada su predviđanja bila da će temperature veće od 35 zahvatiti  94 milijuna ljudi.

Kao i prethodnog dana, područje najteže pogođeno toplinskim valom je kontinentalna Francuska, gdje se očekuje da će oko 63 milijuna ljudi u četvrtak doživjeti temperature veće od 30 stupnjeva, uključivo 53 milijuna kojima će prijeći  35.

Očekuje se da će temperature premašiti 30 stupnjeva za više od 70 milijuna ljudi u Njemačkoj, 48 milijuna u Italiji i 38 milijuna u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Uvelike bi trebale biti pogođena i Belgija, Luksemburg i Nizozemska, te dalje na istoku Poljska, Mađarska, Češka i Hrvatska, ističe AFP.

Toplinski ValEuropaVrućineFrancuskaNjemačakaItalijaUjedinjeno Kraljevstvo
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