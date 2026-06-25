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HRVATSKA SE UŽARILA /

Stiže vrhunac, meteorologinja najavila paklene vrućine: 'Opasno po zdravlje'

Meteorologinja RTL-a Dora Šimunec donosi prognozu vremena

25.6.2026.
7:00
RTL Danas
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Dok se u dijelu Europe bilježe rekordne temperature, i kod nas se nastavljaju redati vrući i vrlo vrući dani. I to zbog utjecaja prostrane anticiklone i vrućeg zraka koji se zadržava iznad nas. Potpuna stabilizacija vremena, ali i dodatni porast temperature očekuje nas idućih dana.

ČETVRTAK

Prijepodne će prevladavati pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, duž jadranske obale slaba do umjerena bura koja podno Velebita mjestimice može biti pojačana. Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj još sunčanije pa i potpuno vedro. Vjetar slab, a najviša temperatura između 31 i 33 stupnja. Bit podjednako vruće, ali malo manje sparno. 

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano ponegdje uz malu naoblaku. Vjetar većinom slab. Bit će vruće pa i vrlo vruće uz temperaturu između 32 i 34 stupnja. 

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo vruće. Tek u zaleđu postoji manja mogućnost za lokalni kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren maestral. Najviša temperatura između 32 i 35 stupnjeva, a i more se već dosta zagrijalo, uglavnom oko 25. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. No u unutrašnjosti Istre u rano popodne može se razviti koji grmljavinski oblak. 

Pod Velebitom će puhati slaba do umjerena bura, na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Na obali i otocima temperatura između 33 i 36, a čak i u gorju ponegdje iznad 30 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Na kopnu stabilnije i sunčanije. Temperatura će dodatno porasti pa je tako od petka na snazi upozorenje na toplinski val.

Stiže vrhunac, meteorologinja najavila paklene vrućine: 'Opasno po zdravlje'
Foto: RTL

Najviše temperature očekuju nas krajem vikenda i početkom idućeg tjedna kada će ta vrućina biti teško podnošljiva, a izgledno je da će postupno popuštati tek od utorka.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu se također nastavlja razdoblje iznadprosječnih vrućina stoga je od petka upozorenje podignuto na najvišu razinu, dakle opasnost od utjecaja vrućine na naše zdravlje bit će vrlo velika, ne samo zbog vrlo vrućih dana nego i zbog vrlo toplih noći.

Stiže vrhunac, meteorologinja najavila paklene vrućine: 'Opasno po zdravlje'
Foto: RTL

Manje nestabilnosti do obale mogu stići sredinom idućeg tjedna. Pred nama je dakle vrhunac ovog toplinskog vala.

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