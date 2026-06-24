Pred nama su pakleni dani: Temperature će za vikend prelaziti 37 stupnjeva

I dalje smo pod utjecajem prostrane anticiklone koja vrućinu donosi i u naše krajeve, a i u ostatak Europe. Ipak iznad nas još kruži nešto vlažniji zrak zbog kojeg atmosfera nije sasvim stabilna...

SRIJEDA

Prijepodne pretežno sunčano. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, samo mjestimice podno Velebita pojačana. I ova noć bila je topla i vrlo topla. Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano, ponegdje i potpuno vedro. Vjetar slab sjeveroistočni. Bit će vruće, između 30 i 32 stupnja, ali malo manje sparno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, no uz jači razvoj oblaka ponegdje je moguć kraći pljusak praćen grmljavinom, osobito na krajnjem istoku. Vjetar slab sjeveroistočni, uz pljuskove može biti i pojačan. Bit će vruće i sparno uz najvišu temperaturu oko 31, 32 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Poneki grmljavinski oblak može se razviti u makarskom i dubrovačkom zaleđu. Puhat će slab do umjeren maestral, na otvorenom moru prolazno i jak. Temperatura između 33 i 36 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. No, u unutrašnjosti Istre uz jači razvoj oblaka prolazno je moguć i pokoji izraženiji pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura, na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura i dalje visoka, između 32 i 35 stupnjeva, a u gorju samo rijetko ispod 30.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti sunčanije i stabilnije. Bit će nešto manje sparno pa će se lakše spavati, ali od petka i ovdje je na snazi upozorenje na toplinski val. Tako će od vikenda najviša temperatura ponegdje biti i viša od neugodnih 37 stupnjeva.

Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca. Noći će i dalje biti vrlo tople. A pred vikend će opasnost od utjecaja iznimne vrućine na naše zdravlje biti i vrlo visoka. Slaba do umjerena bura puhat će noću, a danju uglavnom maestral. Pred nama je izražen i dugotrajan toplinski val pa izbjegavajte napore i boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.