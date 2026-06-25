Nakon 34 godine oprostio se od Sabora pa poručio: 'Ovdje se često govore idiotarije'

KRAJ JEDNE ERE /

Najdugovječniji saborski zastupnik, predstavnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, odradio je svoj posljednji dan u Hrvatskom saboru. Umjesto njega prisegnuo je njegov zamjenik Marin Corva.

Furio Radin bio je saborski zastupnik pune 34 godine, a na izborima je izabran čak deset puta. Upitan što se promijenilo u odnosu na parlamentarizam 1990-ih, Radin je rekao kako su se zastupnici nekada svađali oko problema, dok se danas svađaju s ljudima. Ocijenio je i da su tijekom njegovih mandata, zajedno s ostalim predstavnicima nacionalnih manjina, napravljeni značajni pomaci u položaju i pravima manjina.

'Postoje barem dva mjesta na svijetu gdje možeš reći bilo kakvu glupost i ostati živ. To su društvene mreže i parlamenti. Oni koji pišu po društvenim mrežama ili govore u Saboru često iznose idiotarije, a da pritom ne znaju kako će prije ili poslije netko to izvući. Ali čak i ako ne izvuče, to ostaje zabilježeno i obilježi te', rekao je Radin.