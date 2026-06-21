Zastupnici će još čekati povratak na Markov trg: Obnova Sabora kasni, otkrivena nova oštećenja

Obnova zgrade Hrvatskog sabora na Trgu svetog Marka, koja je započela u jesen 2024. godine, kasnit će zbog nepredviđenih građevinskih okolnosti otkrivenih tijekom radova. Novi rok završetka bit će utvrđen dodatkom ugovora, potvrdili su Hini iz Hrvatskog sabora.

"Radi naknadno utvrđenog stanja konstrukcije građevine i izvođenja temelja u kampadama (fazama), rok završetka bit će produžen, a točan rok produženja radova utvrdit će se dodatkom ugovora", navodi se u odgovoru Sabora.

Zgrada Hrvatskog sabora, smještena nasuprot Banskim dvorima, teško je oštećena u zagrebačkom i petrinjskom potresu 2020. godine. Obnova je započela u jesen 2024., a posao je povjeren tvrtki Ing-grad. Vrijednost investicije procijenjena je na 70 milijuna eura s PDV-om.

Kao mogući rokovi završetka radova ranije su se spominjali jesen 2027. i proljeće 2028. godine, no sada je izvjesno da će se povratak zastupnika na Markov trg dodatno odgoditi.

Neplanirani zahvati usporili obnovu

Iz Sabora pojašnjavaju kako su glavni i izvedbeni projekt izrađeni na temelju dostupnih izmjera zgrade prije njezina otvaranja i razgradnje do osnovnih konstrukcijskih elemenata.

"Stvarno stanje građevine utvrđeno je tek nakon otvaranja konstrukcije i uklanjanja nenosivih slojeva", ističu.

Dodaju kako su tijekom izvođenja radova otkrivene okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, a koje su zahtijevale dodatna projektna usklađenja i izmjene tehničkih rješenja, što je usporilo dinamiku radova.

Dosad su završeni radovi na konstrukcijskoj obnovi te osiguranju statičke stabilnosti temelja i nosivih zidova na etažama -2 i -1, kao i u prizemlju te na prvom katu.

Trenutačno se izvode armiranobetonski zidovi i ojačanja otvora vrata na drugom katu, postavljaju elektroinstalacijske cijevi i trase te strojarske instalacije za grijanje i hlađenje. Istodobno se izvode zidarski radovi, horizontalna hidroizolacija i podna ploča podrumskih etaža.

Novi sadržaji i vidikovac za građane

Jedan od zahtjevnijih zahvata u ovoj fazi obnove jest uklanjanje krovne konstrukcije, odnosno rušenje nadozida, vijenaca i stropne konstrukcije drugog kata, nakon čega slijedi izgradnja novog čeličnog krovišta.

Treći i četvrti kat zgrade bit će preuređeni u funkcionalniji prostor. Na njima će se nalaziti uredi i sadržaji otvoreni javnosti, dok će četvrti kat dobiti novi gradski vidikovac s vanjskom terasom.

Građanima će biti omogućen zaseban ulaz u zgradu iz Ulice 29. X. 1918.

Projekt obnove uključuje i zamjenu unutarnje i vanjske stolarije te novo energetsko rješenje koje se temelji na korištenju obnovljivih izvora energije.

Nakon završetka radova bruto površina zgrade iznosit će oko 20.500 četvornih metara.

Predviđena je i restauracija reprezentativnih prostora te obnova pročelja sa svim njegovim dekorativnim elementima.

Do završetka obnove zastupnici će nastaviti raditi u privremenom sjedištu, u zgradi Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” u zagrebačkoj Ilici.

Potresi razotkrili ozbiljna oštećenja

Zagrebački i petrinjski potres teško su oštetili saborsku zgradu. U zagrebačkom potresu urušio se dio krova, oštećeni su dimnjaci, tavan te treći i četvrti kat, a popucali su i zidovi te stepeništa. Oštećen je i dvorišni dio zgrade.

Petrinjski potres dodatno je potvrdio da je građevini, u kojoj godinama nije bilo većih zahvata, potrebna cjelovita obnova.

Posljednja opsežnija obnova provedena je prije otprilike trideset godina, kada su uređeni sabornica, restoran i kafić, dok su saloni na prvom i drugom katu obnovljeni i prilagođeni suvremenim potrebama.

Više od stoljeća povijesti na Markovu trgu

Današnji izgled glavne saborske zgrade, dvokatnog kompleksa na istočnoj strani Trga svetog Marka, osmislili su arhitekti Lav Kalda i Karlo Susan.

Početkom 20. stoljeća postalo je jasno da Hrvatski sabor i Zagrebačka županija više ne mogu djelovati u istoj zgradi. Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska vlada 1907. godine otkupila je nekoliko kuća na Markovu trgu i u okolnim ulicama te raspisala natječaj za izgradnju palače koja bi jedinstvenim pročeljem povezala postojeće objekte.

Radovi pod vodstvom Kalde i Susana završeni su 1911. godine, kada je Zagrebačka županija prodala zgradu Hrvatskom saboru, čime se kompleks vratio svojoj izvornoj namjeni.

Zbog dugotrajne izgradnje i brojnih kasnijih preinaka, zgrada Hrvatskog sabora danas predstavlja vrijednu arhitektonsku cjelinu u kojoj se isprepliću elementi klasicizma, neorenesanse i secesije, zbog čega ima status jednog od značajnijih kulturnih spomenika u Hrvatskoj.