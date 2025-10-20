Zakomplicirala se obnova zgrade Sabora: 'Ovo se tijekom projektiranja nije moglo znati'

Obnova zgrade Sabora traje već godinu dana, a sada je potvrđeno - trajat će i dulje od planiranog. Umjesto do kraja 2027. ponovno useljenje u zgradu planira se tek na proljeće 2028. Razlog su loši temelji zbog kojih će se morati napraviti dodatni radovi. Hoće li to dovesti do poskupljenja još se ne zna.

Obnova je vrijedna 70 milijuna eura bez PDV-a, a nova zgrada dobit će dvije tisuće 800 četvornih metara novog prostora, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon obilaska radova.

"Tijekom izvođenja radova i ogoljivanjem cijele konstrukcije došlo je do spoznaja koje je projektant tijekom procesa samog projektiranja nije mogao znati. Ustanovili smo da sami temelji postojeće zgrade negdje uopće ne postoje. Negdje su izvedeni u puno manjem obimu nego što su bili prvobitno projektirani te je zbog svega toga bilo nužno ojačati cijelu zgradu", rekao je Časlav Dunović, voditelj projekta obnove.

Sabor dobiva vidikovac

Na dijelu zgrade izvode se novi temelji na zgradi i nakon toga se vertikalno dižu armiranobetonski zidovi koje su ujedno ojačanja same konstrukcije. "Dijelom se izvode radovi gdje su dosta velike dubine na području trafo stanice i sličnim područjima. Izvode se i radovi mlaznog injektiranja koji prvobitno nisu bili predviđeni", pojašnjava Dunović.

Neki katovi će se srušiti. Zgrada će dobiti preko 2400 kvadrata novih prostora koji će biti baš namijenjeni građanstvu koje se želi približiti samom funkcioniranju Sabora. Postojat će i jedan spojni hodnik koji će sav biti u staklu i vidikovac.

Novi rok za obnovu je do proljeća 2028. Dunović je uvjeren da bi do tada sve trebalo biti gotovo. "Mislim da više nema nekih nepoznanica. Projektanti sada imaju sve inpute koji su im potrebni da bi modificirali svoje projektne rješenja. I za sada ne vidim da bi taj rok trebao biti pomaknut iza toga", rekao je.