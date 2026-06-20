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'NEKA SE NE ZABORAVI' /

Dabro ponovno zapjevao, pogledajte kakvu snimku je objavio: 'Na molbu brojnih pratitelja'

Dabro ponovno zapjevao, pogledajte kakvu snimku je objavio: 'Na molbu brojnih pratitelja'
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Foto: Josip Dabro/Facebook

'Neka se ne zaboravi', poručio je Dabro

20.6.2026.
21:30
Erik Sečić
Josip Dabro/Facebook
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Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro u subotu navečer na Facebooku je objavio snimku na kojoj pjeva dio pjesme "Kad je Stjepan Radić umirao".

U objavi je istaknuo kako "na molbu brojnih pratitelja ponovno pjeva dio stihova u spomen na braću Radić i tragični atentat u Beogradu", koji se dogodio na današnji dan prije 98 godina. 

"Neka se ne zaboravi", dodao je Dabro. 

Riječ je inače o pjesmi koja govori o atentatu na Stjepana Radića i zastupnike Hrvatske seljačke stranke kojeg je 1928. godine u Narodnoj skupštini u Beogradu izvršio Puniša Račić. Pavle Radić i Đuro Basariček umrli su na licu mjesta, dok je Stjepan Radić zadobio teške ozljede, a od posljedica ranjavanja umro je dva mjeseca kasnije. 

Na snimci se čuje kako Dabro pjeva stihove "kad Puniša tri metka ispali, Pavla ubi, a Stjepana rani", a potom dodaje i stih "ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića", koji se odnosi na atentat u Marseilleu u kojem je 1934. ubijen kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević. Podsjetimo, atentator je bio Vlado Černozemski, član makedonske revolucionarne organizacije VMRO, a na pripremi ubojstva sudjelovali su i pripadnici ustaškog pokreta. Taj stih ne nalazi se u verziji pjesme koja je objavljena na albumima početkom 1990-ih. 

Pjesma o 'grobnici od zlata'

Podsjetimo, Dabro je u veljači na pokladnom jahanju u Komletincima pjevao istu pjesmu, no tada je ubacio stih "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", aludirajući na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je pokopan u Madridu. Prošli mjesec otkrio je kako je za to dobio kaznu u iznosu od 700 eura. 

Nekoliko dana nakon što je snimka objavljena na društvenim mrežama, Dabro je RTL Danas istaknuo kako mu nije žao što je pjevao o grobnici i naveo kako mu nije jasno koji je stih sporan. 

Kad ga je reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić pitala na koju grobnicu misli ako ne na Pavelićevu, Dabro je poručio: "Gdje je spomenut Ante Pavelić? Je li spomenut i u jednoj rečenici? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj".

Josip DabroPjesmaStjepan Radic
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