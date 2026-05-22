Dabro otkrio koju kaznu je dobio za pjevanje 'grobnice od zlata': 'Album ide na ljeto'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta (DP) Josip Dabro u petak je otkrio da je za pjevanje pjesme koja sugerira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić "vođa svih Hrvata" dobio kaznu u iznosu od 700 eura, javlja portal 24sata.

"Poštujem zakone Republike Hrvatske i smatram da ih treba primjenjivati jednako na sve građane, bez iznimki. Pravda i vladavina prava imaju smisla samo ako su svi pred zakonom jednaki", izjavio je Dabro.

Dodao je kako nije pravedno da se neke ljude strogo i brzo kažnjava za manje prekršaje, dok drugima prolaze teška kaznena djela i pronevjere milijuna bez odgovornosti. "Zakoni moraju vrijediti jednako za sve, neovisno o položaju, moći ili utjecaju", ustvrdio je DP-ov zastupnik.

'Na ljeto ide album'

Osvrnuo se i na "album domoljubnih pjesama", za kojeg je kazao da još nije gotov te da će ga raditi preko ljeta jer ne stigne ovih dana. Dabro je taj album, podsjetimo, prvi put spomenuo u razgovoru s reporterkom RTL-a Danas Dajanom Šošić.

"S obzirom na to da nisam stigao na Doru i nisam se stigao plasirati na Eurosong, snimit ću jedan album domoljubnih pjesama za sve moje fanove koji su mi se javili u posljednjih par dana", izjavio je tada Dabro.

Što je govorio za RTL Danas?

Podsjetimo, Dabro je 14. veljače na pokladnom jahanju u Komletincima pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koja nije sporna, no ubacio je stih "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", aludirajući na Pavelića koji je pokopan u Madridu.

Nekoliko dana nakon što je snimka objavljena na društvenim mrežama, Dabro je za RTL Danas istaknuo kako mu nije žao što je otpjevao stih o grobnici. Dodao je da ne razumije koji je stih sporan.

Kad ga je reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić pitala na koju grobnicu misli, ako ne na Pavelićevu, Dabro je rekao: "Gdje je spomenut Ante Pavelić? Je li spomenut i u jednoj rečenici? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj".