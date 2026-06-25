Sve je spremno za civilno osposobljavanje: Bili smo u Jastrebarskom, evo što čeka prve ročnike

Sve je spremno za civilno osposobljavanje ročnika koje počinje sredinom kolovoza. Priziv savjesti dosad je uložilo 56 mladića. Prvi će biti smješteni u Jastrebarskom. U tri mjeseca proći će temeljnu i specijalističku obuku te uvježbavanje tijekom kojega će stečena znanja provjeravati i primjenjivati u praksi.

Po završetku obuke bit će spremni za pružanje pomoći u izvanrednim okolnostima kao što su poplave, požari i potresi. Osim u Jastrebarskom, obuka će se u kasnijim fazama održavati i u Bizovcu i Divuljama.

"Za sada smo zaprimili 56 prigovora savjesti. 36 je već obrađeno i donijeta su rješenja, dio je još u rješavanju. Idući tjedan će biti Povjerenstvo za civilnu službu na temelju kojih se donose rješenja", kazao je pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Neven Karas.

Što čeka civilne ročnike

Sredinom kolovoza počinje civilno osposobljavanje prve generacije ročnika koji su se pozvali na priziv savjesti, a njihovo prvo odredište je Jastrebarsko. Iako su do sada zaprimljena 56 zahtjeva, u prvoj skupini očekuje se između 30 i 40 polaznika.

U tromjesečnoj obuci proći će temeljne i specijalističke vještine kako bi bili spremni za djelovanje u izvanrednim situacijama poput poplava, požara i potresa. Aleksandar Ljubljanović, voditelj Službe za osposobljavanje Bizovac Ravnateljstva civilne zaštite, za RTL Danas otkrio je detalje o svakodnevici koja ih čeka.

Dan za civilne ročnike u Jastrebarskom započinjat će vrlo rano, vojničkom disciplinom. Buđenje je predviđeno točno u šest sati ujutro, nakon čega slijedi osobna higijena, postrojavanje i provjera jesu li svi sposobni za izvršavanje dnevnih zadaća.

"Nakon jutarnje provjere slijedi postrojavanje i svečano podizanje zastave. Zatim idu na doručak, nakon kojeg odmah kreće nastava", pojasnio je Ljubljanović.

Angažirani su brojni instruktori koji će s ročnicima provoditi civilnu obuku. Nastava će trajati sedam školskih sati, s pauzom za ručak. No, kraj nastave ne znači i kraj obvezama. Ostatak dana provodit će se kroz dodatne obuke i druge zadatke, uz tek malo slobodnog vremena prije povečerja.

Ročnike će po dolasku dočekati novoopremljeni i moderni objekti. Svaki polaznik dobit će svu potrebnu opremu za obuku, što uključuje službenu odoru Ravnateljstva civilne zaštite, ali i svu zaštitnu opremu koju će koristiti tijekom vježbi.

"Pripremili smo i posebne priručnike za učenje i lakše praćenje nastave", dodao je Ljubljanović, naglasivši kako će uz njih na obuci sudjelovati i brojni stručni instruktori. Cilj je da po završetku tromjesečne obuke budu potpuno osposobljeni za pružanje pomoći u kriznim situacijama.

Za nepoštivanje pravila i produljenje roka

Iako se od ročnika očekuje prilagodba na novi režim, predviđen je i sustav sankcija za one koji se ne budu pridržavali pravila. Ljubljanović ističe da će kazne u početku biti blage kako bi se svima dalo vremena za prilagodbu.

"Naravno da će na početku sankcije biti vrlo blage i da se svi trebaju prilagoditi takvom režimu života", kazao je. Međutim, za one koji budu učestalo kršili pravila ili odbijali izvršavati naloge, predviđene su i znatno strože mjere. "Ako netko bude učestalo nešto kršio, postoji čak i mogućnost produžetka ostanka u služenju civilnog roka", upozorio je Ljubljanović.