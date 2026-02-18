Obavezni ročnici s prizivom savjesti uskoro kreću na 'posao', umjesto puške, metla u ruke

Obvezni ročnici koji ulože prigovor savjesti služit će civilno osposobljavanje u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova ili će biti raspoređeni u jedinice lokalne samouprave. U gradovima, općinama i županijama će, među ostalim, pomagati u održavanju komunalnog reda. Komunalnim redarima u pomoć stižu mlade snage. Ako iz vjerskih i moralnih razloga ne žele u vojarnu završit će na ulicama i trgovima gradova. Ispomoć čeka i osmero velikogoričkih komunalnih redara, jer posla je mnogo.

"Sve što vam padne na pamet, sve što je gradsko i javno. Sve što se odnosi na gradsku i javnu imovinu. To su tehnički pregledi zgrada, ugostiteljski objekti, terase, odluke o dimnjačarima. Sve što vam padne na pamet", rekao je Josip Bušić, komunalni redar Grada Velika Gorica. Na pitanje uključuje li to i pisanje kazni, kaže: "Apsolutno i to". Tako bi se u rukama mladih ročnika umjesto puške mogla naći metla ili kosilica. Održavat će ceste, kopati kanale, a na dužnosti će biti četiri mjeseca i za to će dobivati 170 eura na mjesec.

"Mi smo u potpunosti spremni za prihvat svih onih koji su spremni za služenje vojnog roka u ovoj domeni. Iz domene Čistoće od čišćenja javnih površina do zbrinjavanja ilegalnih odlagališta, dakle ima posla i sve će biti provedeno u skladu s odredbom", kaže Jurica Jurjević, direktor VG Čistoće.

Pomagat će i u Crvenom križu

Tko ne ide na obuku u jedinice lokalne samouprave bit će obučen za izvanredne situacije - velike nesreće i katastrofe. Trajat će tri mjeseca i za to će dobiti 340 eura na mjesec. Odlučivat će se na temelju kvalifikacija, zdravlja i obrazovanja.

"Ne očekujem zapravo poteškoće i probleme tim više što će Ravnateljstvo Civilne zaštite ići s uputom ovih dana i konkretizirati ono što još nije razriješeno. Tijekom provedbe i primjene će se stvari iskristalizirati, ali osnova je dobra", objašnjava Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorica u Udruzi gradova u RH. Ročniku će biti uručena iskaznica civilne službe kojom se dokazuje obavljanje civilne službe i status civilnog ročnika.

"Mi ne očekujemo nikakav spektakl od toga. Mi ćemo iskazati svoje potrebe, ali to će ipak biti pomoćni radnici. Mislim da neće biti teško organizirati, a sve sve troškove snosit će ministarstvo.", kaže Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina. Poslove će ročnici moći obavljati i u Crvenom križu.

"Je li u pitanju dostava hrane, prijevoz liječniku, ili bilo kakva druga humanitarna aktivnosti. Time će nama civilni ročnici apsolutno pomoći i dignuti jedan standard i kvalitetu", kaže Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice. Ministarstvo obrane procjenjuje da će se za civilno služenje - odlučiti 30 posto mladića.