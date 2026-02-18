FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIZIV SAVJESTI /

Obavezni ročnici s prizivom savjesti uskoro kreću na 'posao', umjesto puške, metla u ruke

Ako iz vjerskih i moralnih razloga ne žele u vojarnu završit će na ulicama i trgovima gradova. Ispomoć čeka i osmero velikogoričkih komunalnih redara, jer posla je mnogo

18.2.2026.
21:38
Kristina Čirjak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Obvezni ročnici koji ulože prigovor savjesti služit će civilno osposobljavanje u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova ili će biti raspoređeni u jedinice lokalne samouprave. U gradovima, općinama i županijama će, među ostalim, pomagati u održavanju komunalnog reda. Komunalnim redarima u pomoć stižu mlade snage. Ako iz vjerskih i moralnih razloga ne žele u vojarnu završit će na ulicama i trgovima gradova. Ispomoć čeka i osmero velikogoričkih komunalnih redara, jer posla je mnogo.

"Sve što vam padne na pamet, sve što je gradsko i javno. Sve što se odnosi na gradsku i javnu imovinu. To su tehnički pregledi zgrada, ugostiteljski objekti, terase, odluke o dimnjačarima. Sve što vam padne na pamet", rekao je Josip Bušić, komunalni redar Grada Velika Gorica. Na pitanje uključuje li to i pisanje kazni, kaže: "Apsolutno i to". Tako bi se u rukama mladih ročnika umjesto puške mogla naći metla ili kosilica. Održavat će ceste, kopati kanale, a na dužnosti će biti četiri mjeseca i za to će dobivati 170 eura na mjesec. 

"Mi smo u potpunosti spremni za prihvat svih onih koji su spremni za služenje vojnog roka u ovoj domeni. Iz domene Čistoće od čišćenja javnih površina do zbrinjavanja ilegalnih odlagališta, dakle ima posla i sve će biti provedeno u skladu s odredbom", kaže Jurica Jurjević, direktor VG Čistoće.

Pomagat će i u Crvenom križu

Tko ne ide na obuku u jedinice lokalne samouprave bit će obučen za izvanredne situacije - velike nesreće i katastrofe. Trajat će tri mjeseca i za to će dobiti 340 eura na mjesec. Odlučivat će se na temelju kvalifikacija, zdravlja i obrazovanja. 

"Ne očekujem zapravo poteškoće i probleme tim više što će Ravnateljstvo Civilne zaštite ići s uputom ovih dana i konkretizirati ono što još nije razriješeno. Tijekom provedbe i primjene će se stvari iskristalizirati, ali osnova je dobra", objašnjava Nives Kopajtich Škrlec,  koordinatorica u Udruzi gradova u RH. Ročniku će biti uručena iskaznica civilne službe kojom se dokazuje obavljanje civilne službe i status civilnog ročnika.

"Mi ne očekujemo nikakav spektakl od toga. Mi ćemo iskazati svoje potrebe, ali to će ipak biti pomoćni radnici. Mislim da neće biti teško organizirati, a sve sve troškove snosit će ministarstvo.", kaže Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina. Poslove će ročnici moći obavljati i u Crvenom križu. 

"Je li u pitanju dostava hrane, prijevoz liječniku, ili bilo kakva druga humanitarna aktivnosti. Time će nama civilni ročnici apsolutno pomoći i dignuti jedan standard i kvalitetu", kaže Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice.  Ministarstvo obrane procjenjuje da će se za civilno služenje - odlučiti 30 posto mladića. 

Civilni Vojni RokVojni RokRocniciKomunalni RedariTemeljno Vojno Osposobljavanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx