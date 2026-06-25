Klaudio iz Delnica doživio bliski susret sa zvijeri: 'Zgrabit će me i gotovo, počeo sam urlati'

'NE MOŽETE MU POBJEĆI' /

Vidjeli ste nekidan u Direktu, kako Japanci održavaju vježbe kako bi se naučili obraniti od medvjeda. Sudjelovala je i policija i lovci i službenici vlade, pa čak i čovjek obučen u medvjeda.

Istina, u Hrvatskoj medvjed nije lani ubio 15 ljudi, kao što je u Japanu, ali činjenica je da ih se u zadnje vrijeme često susreće u gradovima.

Klaudio prepričao susret

Zato smo se raspitali što napraviti kada vidite medvjeda, a Klaudio Tomac iz Delnica opisao nam je svoj susret s medvjedicom.

"Vidim ja medvjedicu i dva mlada. Ona se spustila, spustila se tamo i ona trči za mnom i ne mogu ja njoj pobjeći, nikako ne mogu pobjeći. I ona je trčala za mnom i ja nisam znao što bi. Kako bih vam rekao, panika me je i onda sam ja počeo urlati i gotovo, već je bila ona iza mene 20 metara. Počeo sam urlati koliko god sam mogao, a imam neki glas tako kričav, kao neka žena. Bojao sam se, kako bi vam rekao, zgrabit će me i gotovo. I onda je ona osjetila da su medvjedići iza ostali i onda je prošla ispod ceste i ja sam još trčao do Crnog Luga", priča Klaudio.

Na naše pitanje o tome da se pred medvjedom pravim mrtvim poručuje, Klaudio poručuje: "Ne to. Ja bih volio vidjeti čovjeka koji to može napraviti. Ajde, sada bih se ja pravio mrtav? Kako? Taj čovjek ne postoji. Dam mu sve novce svijeta ako to čovjek napravi, jer panika mu je. Kad meni netko kaže da medvjedu možete pobjeći... To nije istina. Medvjed trči 40, 50 na sat. Čovjek ne može toliko trčati, ja sam bio Usain Bolt, majke mi, ja nisam uopće osjetio asfalt, ja sam trčao po zraku."