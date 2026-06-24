Hrvatsku čeka odlučujući dvoboj: Pobjeda vodi dalje, ali igra traži hitne promjene

čekamo ganu /

Hrvatska nogometna reprezentacija uoči treće utakmice skupine nalazi se pred važnim izazovima i potrebom za poboljšanjem igre, posebno u fazi napada i obrani tranzicije. Iako je protiv Paname upisana pobjeda, iz igre se vidjelo previše povratnih lopti, alibi pristupa i nedostatak konkretnosti u završnici. Statistika dodatno potvrđuje probleme, budući da je Panama imala više kornera i više ulazaka u kazneni prostor Hrvatske. Uoči dvoboja s Ganom situacija u skupini ostaje otvorena, pobjeda Hrvatskoj može donijeti i prvo mjesto, dok remi ili poraz ostavljaju različite scenarije ovisne o drugim rezultatima. Prema projekcijama, Hrvatska i dalje ima realne šanse za prolazak skupine, ali sve će biti jasnije nakon posljednjeg kola.