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Trenutak koji je razveselio Hrvate! Prisjetite se kako je to izgledalo noćas u 2 sata i 12 minuta

Teže nego što se očekivalo izabranici Zlatka Dalića svladali su Panamu s 1:0.

Prijelomni i ključni trenutak dogodio se noćas u 2 sata i 12 minuta po hrvatskom vremenu, a za njega je zaslužan bio Ante Budimir! Dosta su se mučili Vatreni, a Panamci su pružali odličan otpor. 

Nedostajalo je konkretnih prilika, no Dalićevi izabranici predvođeni Modrićem kojem je ovo bila 200. utakmica u kockastom dresu - nisu odustali. Kao ni navijači. 

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24.6.2026.
19:07
RTL Danas
Sp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPanama
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