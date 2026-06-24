Trenutak koji je razveselio Hrvate! Prisjetite se kako je to izgledalo noćas u 2 sata i 12 minuta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PREDIVNO /

Teže nego što se očekivalo izabranici Zlatka Dalića svladali su Panamu s 1:0.

Prijelomni i ključni trenutak dogodio se noćas u 2 sata i 12 minuta po hrvatskom vremenu, a za njega je zaslužan bio Ante Budimir! Dosta su se mučili Vatreni, a Panamci su pružali odličan otpor.

Nedostajalo je konkretnih prilika, no Dalićevi izabranici predvođeni Modrićem kojem je ovo bila 200. utakmica u kockastom dresu - nisu odustali. Kao ni navijači.