Bez scenarija, bez glume: Počinje Love Island Adria, ljubavna avantura koja mijenja sve

Potraga za ljubavi nikad nije bila toliko zabavna, nepredvidiva i neodoljiva. U luksuznoj vili pod suncem Tenerifa, 10 natjecatelja iz cijele regije kreće u avanturu života. Kakvo je to iskustvo najbolje znaju oni koji su ga proživjeli i izvukli ono najbolje - pravu ljubav.

Samo budite svoji jer ne možete glumiti nikakvu ulogu tamo jer su kamere tamo cijelo vrijeme, ne možete ništa odglumiti, gledatelji će to vidjeti. Budite otvorenog uma i iskušajte sve", kažu Jan i Patricia, pobjednici 5. sezone Love Islanda

U fokusu su iskrene emocije

Bez scenarija. Bez glume. Samo iskrene emocije. To je Love Island – najgledaniji i najkomentiraniji dejting format na svijetu koji je osvojio milijune gledatelja. A sada, po prvi put, i publika postaje dio igre.

"Ovo je prvi šou gdje ćemo imat pametnu aplikaciju gdje će gledatelji moći odlučiti koje natjecatelje će pozvati na spoj. Tebi se može svidjeti neki dečko a gledatelji vide da duboko u sebi voliš drugu osobu i gledatelji će ti omogućiti da otiđeš na spoj sa tom osobom makar je možda u vezi sa nekim drugim na tom otoku", kazao je Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria

Regionalni projekt stiže ekskluzivno na Voyo

Nakon više od 20 zemalja svijeta - Hrvatska, Slovenija i Srbija ovog ljeta zajedno ulaze u ljubavnu avanturu, a sve ćete gledati samo na našoj platformi Voyo.

"Voyo je lokalna platforma i kao takva uglavnom se fokusira na pružanje sadržaja kojeg lokalna publika voli dijeliti i gledati. U tom smislu, originalni sadržaj proizveden na lokalnom jeziku je vrlo važan i strateški je temelj naše platforme. Po tome se izdvajamo i razlikujemo od konkurencije", kazala je Stella Litou, glavna izvršna direktorica RTL-a Hrvatska i Pro Plusa Slovenija.

Love Island Adria neće živjeti samo na televiziji

Love Island Adria gledateljima pruža zabavu na malim ekranima, ali i na putem društvenih mreža.

"Ono što je smiješno, što imamo challenges koje ljudi obožavaju na TikToku, Instagramu i Facebooku, neke tips kako se našminkati, kako se obući za Love Island", istaknula je Valerija Marilović, voditeljica digitalnog sadržaja

A natjecatelji dobivaju priliku da pronađu ljubav života - priliku koja već godinama spaja srca diljem svijeta.

Za mjesec dana idem na svadbu dvoje koji su se upoznali na Love Islandu. To je apsolutno živi dokaz da se prava ljubav može pronaći na Love Islandu", dodala je Marilović.

Ljubav, izazovi i nagrada od 50 tisuća eura

I dok je sama ljubav neprocjenjiva, najzaljubljeniji osvajaju i 50 tisuća eura nagrade. No put do pobjede nije jednostavan. Samci, opasni bombshelli i potpuna izolacija. Sve kako bi se rodile najiskrenije emocije.

"Iskreno je. Sa stvarnim ljudima, stvarne konekcije, ništa nije režirano, ništa nije producirano. Ta autentičnost donosi poseban osjećaj publici. Oni stvarno proživljava svaku emociju zajedno s natjecateljima", kazala je Kateřina Pavlík, kreativna producentica Love Island Češka

Patricia i Jan, pobjednici Love Islanda Češka i Slovačka poručuju:

"Budite svoji. Nemojte ništa forsirati i budite otvorenog uma i ljubav će vas nać"

Ovo ljeto, Voyo će biti u znaku ljubavi. Priave su još otvorene, a ostaje samo jedno, ključno pitanje.