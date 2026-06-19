Tko može ući u vilu? Otvorene su prijave za Love Island Adria, možda traže baš tebe!
Sanjaš o ljetu punom avanture, novih poznanstava i možda baš one prave ljubavi? Prijave za Love Island Adria službeno su otvorene, a produkcija poziva sve slobodne mlade ljude iz regije da se odvaže na iskustvo koje bi im moglo promijeniti život
Prijaviti se mogu svi kandidati stariji od 18 godina koji su trenutno single, no idealni otočani su osobe do 30 godina – spontani, energični i spremni prepustiti se uzbuđenju koje donosi život u vili.
Za sudjelovanje nije potrebno prethodno iskustvo pred kamerama. Ono što se traži su autentični ljudi koji se ne boje pokazati svoje pravo lice, otvoriti srce i dati priliku ljubavi. Upravo iskrenost, dobra energija i želja za nezaboravnom avanturom ono su što bi nekoga moglo odvesti ravno među nove otočane.
Sudionici u vili međusobno će komunicirati na hrvatskom i srpskom jeziku, dok je dobrodošlo i korištenje slovenskog jezika, pod uvjetom da ga ostali natjecatelji mogu razumjeti.
Ako si spreman ili spremna izaći iz zone komfora, upoznati zanimljive ljude i možda pronaći ljubav svog života, ovo bi mogla biti prilika koju ne želiš propustiti.
Usudiš li se zaljubiti? Prijave su otvorene putem stranice loveisland.hr, a možda upravo ti postaneš dio nove, uzbudljive priče Love Island Adria.