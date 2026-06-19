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Tko može ući u vilu? Otvorene su prijave za Love Island Adria, možda traže baš tebe!

Tko može ući u vilu? Otvorene su prijave za Love Island Adria, možda traže baš tebe!
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Foto: RTL

Sanjaš o ljetu punom avanture, novih poznanstava i možda baš one prave ljubavi? Prijave za Love Island Adria službeno su otvorene, a produkcija poziva sve slobodne mlade ljude iz regije da se odvaže na iskustvo koje bi im moglo promijeniti život

19.6.2026.
13:38
Hot.hr
RTL
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Prijaviti se mogu svi kandidati stariji od 18 godina koji su trenutno single, no idealni otočani su osobe do 30 godina – spontani, energični i spremni prepustiti se uzbuđenju koje donosi život u vili.

Za sudjelovanje nije potrebno prethodno iskustvo pred kamerama. Ono što se traži su autentični ljudi koji se ne boje pokazati svoje pravo lice, otvoriti srce i dati priliku ljubavi. Upravo iskrenost, dobra energija i želja za nezaboravnom avanturom ono su što bi nekoga moglo odvesti ravno među nove otočane.

Tko može ući u vilu? Otvorene su prijave za Love Island Adria, možda traže baš tebe!
Foto: Voyo

Sudionici u vili međusobno će komunicirati na hrvatskom i srpskom jeziku, dok je dobrodošlo i korištenje slovenskog jezika, pod uvjetom da ga ostali natjecatelji mogu razumjeti.

Ako si spreman ili spremna izaći iz zone komfora, upoznati zanimljive ljude i možda pronaći ljubav svog života, ovo bi mogla biti prilika koju ne želiš propustiti.

Usudiš li se zaljubiti? Prijave su otvorene putem stranice loveisland.hr, a možda upravo ti postaneš dio nove, uzbudljive priče Love Island Adria.

VoyoLove IslandLove Island AdriaLove Island Rtl
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