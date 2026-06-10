FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UOČI REGIONALNE VERZIJE /

Boris je bio 'bombshell' u britanskom Love Islandu, a sad otkriva: 'To ćete pamtiti cijeli život'

Boris je bio 'bombshell' u britanskom Love Islandu, a sad otkriva: 'To ćete pamtiti cijeli život'
×
Foto: Rtl

Boris je posjetio casting i dao savjete svima koji se žele prijaviti

10.6.2026.
15:02
Hot.hr
Rtl
VOYO logo
VOYO logo

Slovenac Boris Vidović (29) našao se u ulozi 'bombshella' u britanskoj verziji ITV-jevog 'Love Islanda', a kada je čuo da se priprema regionalna verzija - 'Love Island Adria' na platformi Voyo, Boris je posjetio casting i dao savjete svima koji se žele prijaviti na najveći svjetski dating show.

Boris je bio 'bombshell' u britanskom Love Islandu, a sad otkriva: 'To ćete pamtiti cijeli život'
Foto: Rtl

"Ljudima koji traže ljubav, savjetovao bih da dobro znaju svoju vrijednost i ne pristaju na minimum", otkrio je mladi maneken i glazbenik. Univerzalan je to savjet za ljubav, kaže, a tako i za sudjelovanje u 'Love Island Adria'. Tijekom audicija za kandidate koji će tražiti ljubav u vili na Tenerifima, Boris je podijelio niz savjeta i otkrio brojne detalje o svojim ljubavnim preferencijama.

"Kada sam čuo da 'Love Island Adria' dolazi u našu regiju, morao sam doći i vidjeti što se događa. Svoju audiciju pamtim po tome što nisam znao što me čeka, ali vjerujte mi - ovdje kreće priča koju ćete pamtiti cijeli život", jasan je Vidović.

Boris je bio 'bombshell' u britanskom Love Islandu, a sad otkriva: 'To ćete pamtiti cijeli život'
Foto: Rtl

Jednom kada kandidati uspiju ući u 'Love Island Adria', kaže Boris, brzo shvatiš jesi li s nekim ostvario vezu ili ne. Najviše ga odbija, dodaje, kada se netko pretvara da je ono što nije. Zdrav odnos u svakom smislu za njega su, kaže - mir, sloga i kemija. "Najviše me kod djevojke privlače samopouzdanje, ženstvenost i energija. Fizički, to su oči i osmijeh", zaključio je Boris Vidović i pozvao sve da se prijave na avanturu života - Love Island Adria!

Prijave na 'Love Island Adria' i dalje su otvorene! Prijavi se na službenu stranicu Love Island Adria.

Love IslandLove Island AdriaLove Island UkVoyoBoris Vidović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike