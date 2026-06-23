Slavni Hrvat putem portala Net.hr poslao jaku poruku Vatrenima

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UOČI KLJUČNE UTAKMICE /

Marin Šego, proslavljeni bivši hrvatski reprezentativni vratar je putem portala Net.hr poslao poruku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koja noćas od 01:00 ujutro igra 2. kolo skupine L protiv Paname.

"Pozdrav Vatreni. Želim vam puno sportske sreće u večerašnjoj utakmici. Znam da ćete se boriti kao lavovi do posljednje sekunde. Cijela Hrvatska je uz vas. Šaljem vam veliki pozdrav iz Međugorja", poručio je Marin Šego.

Nakon više od dvadeset godina vrhunske rukometne karijere, u kojoj je branio boje Hrvatske i najvećih europskih klubova, legendarni rukometni vratar Marin Šego objesio je tenisice o klin. No, za njega mirovina ne znači odmor. Marin Šego, naime, ima karijeru nakon sportske i sve je podijelio s portalom Net.hr u serijalu "Karijera nakon karijere". Više o tome čitajte - OVDJE.