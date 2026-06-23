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Policijski pas uz Vatrene: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto uz stroge mjere sigurnosti

Policijski pas uz Vatrene: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto uz stroge mjere sigurnosti
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL SP 2026.

Prilikom odlaska iz hotela Vatrene je ispratio policijski pas, koji im je društvo pravio i tijekom ranijih dana na treninzima

23.6.2026.
20:12
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL SP 2026.
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Hrvatska nogometna reprezentacija napustila je Alexandriju, gdje je imala svoju bazu tijekom Svjetskog prvenstva, te se zaputila prema Torontu, gdje ih u noći s utorka na srijedu očekuje susret protiv Paname.

Prilikom odlaska iz hotela Vatrene je ispratio policijski pas, koji im je društvo pravio i tijekom ranijih dana na treninzima, u sklopu standardnih sigurnosnih procedura.

Riječ je o uobičajenoj praksi na velikim sportskim natjecanjima poput Svjetskog prvenstva, gdje su reprezentacije pod pojačanim mjerama zaštite. Policijski psi koriste se za pregled hotela, ulaza, parkirališta, dostavnih vozila te prtljage kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih sudionika.

Takvi psi najčešće su posebno obučeni za detekciju eksploziva, oružja i sumnjivih predmeta, a njihova prisutnost ima isključivo preventivni karakter.

S obzirom na veliki interes javnosti, navijača i medija, reprezentacije na turnirima ovakvog tipa smatraju se objektima visokog sigurnosnog rizika, pa policijske službe redovito osiguravaju njihove smještaje i kretanje. U tom kontekstu, i angažman policijskih pasa dio je standardnog protokola zaštite igrača i stožera.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.PsiLjubimacPas Cuvar
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