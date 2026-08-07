Dramatična snimka: Potres ih zatekao usred operacije, pogledajte što su učinili

Snažan potres magnitude 7,1 po Richteru pogodio je prošlog tjedna jugozapad Japana. Snimke dramatičnih trenutaka i dalje kruže društvenim mrežama.

Snimka nadzornih kamera bolnice u Kumamotu, gradu na otoku Kyushu koji se još uvijek oporavlja od potresa, postala je viralna, piše The Telegraph.

Snimka, zabilježena 28. srpnja, pokazuje liječnike koje je potres uhvatio u operacijskoj sali. Prostorija se počela ljuljati, a predmeti su "letjeli" na sve strane. Neki su završili na podu, a neki su odmah uhvatili stol kako bi zaštitili pacijenta.

🔴 Japonya’da meydana gelen deprem sırasında ameliyat devam ederken sağlık çalışanları, sarsıntıya rağmen ameliyat masasındaki hastayı korumak için seferber oldu. pic.twitter.com/yRWV9ZfRpc — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) August 7, 2026

Podsjetimo, tijekom potresa poginulo je 38 osoba. Oštećene su neke ceste i zgrade, a oko 48.000 kućanstava u Kumamotu ostalo je tada bez struje.

Epicentar je bio u regiji Kumamoto na dubini od 10 kilometara, a snažni naknadni potresi pogodili su Kyushu nedugo nakon prvoga. Istu je regiju i prije 10 godina pogodio snažan potres jačine 7,3 stupnja po Richteru.