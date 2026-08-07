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JEZIVI TRENUTCI /

Dramatična snimka: Potres ih zatekao usred operacije, pogledajte što su učinili

Dramatična snimka: Potres ih zatekao usred operacije, pogledajte što su učinili
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Foto: Screenshot/X

U potresu magnitude 7,1 po Richteru poginulo je 38 ljudi

7.8.2026.
9:28
danas.hr
Screenshot/X
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Snažan potres magnitude 7,1 po Richteru pogodio je prošlog tjedna jugozapad Japana. Snimke dramatičnih trenutaka i dalje kruže društvenim mrežama.

Snimka nadzornih kamera bolnice u Kumamotu, gradu na otoku Kyushu koji se još uvijek oporavlja od potresa, postala je viralna, piše The Telegraph.

Snimka, zabilježena 28. srpnja, pokazuje liječnike koje je potres uhvatio u operacijskoj sali. Prostorija se počela ljuljati, a predmeti su "letjeli" na sve strane. Neki su završili na podu, a neki su odmah uhvatili stol kako bi zaštitili pacijenta.

Podsjetimo, tijekom potresa poginulo je 38 osoba. Oštećene su neke ceste i zgrade, a oko 48.000 kućanstava u Kumamotu ostalo je tada bez struje.

Epicentar je bio u regiji Kumamoto na dubini od 10 kilometara, a snažni naknadni potresi pogodili su Kyushu nedugo nakon prvoga. Istu je regiju i prije 10 godina pogodio snažan potres jačine 7,3 stupnja po Richteru.

JapanPotresOperacijska SalaLiječnici
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