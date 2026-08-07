Dramatična snimka: Potres ih zatekao usred operacije, pogledajte što su učinili
U potresu magnitude 7,1 po Richteru poginulo je 38 ljudi
Snažan potres magnitude 7,1 po Richteru pogodio je prošlog tjedna jugozapad Japana. Snimke dramatičnih trenutaka i dalje kruže društvenim mrežama.
Snimka nadzornih kamera bolnice u Kumamotu, gradu na otoku Kyushu koji se još uvijek oporavlja od potresa, postala je viralna, piše The Telegraph.
Snimka, zabilježena 28. srpnja, pokazuje liječnike koje je potres uhvatio u operacijskoj sali. Prostorija se počela ljuljati, a predmeti su "letjeli" na sve strane. Neki su završili na podu, a neki su odmah uhvatili stol kako bi zaštitili pacijenta.
Podsjetimo, tijekom potresa poginulo je 38 osoba. Oštećene su neke ceste i zgrade, a oko 48.000 kućanstava u Kumamotu ostalo je tada bez struje.
Epicentar je bio u regiji Kumamoto na dubini od 10 kilometara, a snažni naknadni potresi pogodili su Kyushu nedugo nakon prvoga. Istu je regiju i prije 10 godina pogodio snažan potres jačine 7,3 stupnja po Richteru.