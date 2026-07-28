Broje se mrtvi nakon snažnog potresa: Deseci nestali i zarobljeni pod ruševinama

Nekoliko ljudi poginulo je nakon snažnog potresa koji je pogodio južni Japan, izvijestili su lokalni mediji pozivajući se na policijski izvor. Točan broj žrtava zasad nije objavljen, dok se spasilačke ekipe probijaju do ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Najkritičnije je u trgovačkom centru Aeon u Kumamotu, gdje je nakon potresa došlo do eksplozije i urušavanja dijela drugog kata. Četvero ljudi izvučeno je s ozljedama i prevezeno u bolnicu, a za još deset osoba ne zna se gdje se nalaze.

U bolnicama je zbrinuto najmanje 90 ozlijeđenih. Jedna je bolnica primila više od 50 ljudi, dok je u drugoj završilo još oko 40 osoba, među kojima je desetero u teškom stanju. Kako prenosi SkyNews, među ozlijeđenima je i nekoliko putnika brzog vlaka.

Eksplozija nakon potresa i devetero zarobljenih

Snimka eksplozije pokazuje kako se krhotine raspršuju prema vozilima koja su čekala u prometu. Svjedok Kazuya Tsurunaga nalazio se u lokalu oko 300 metara od centra kada je odjeknula detonacija.

"Udar je bio golem. Podigao se velik oblak dima, a zbog smjera vjetra područje oko nas izgledalo je kao da pada vulkanski pepeo", ispričao je za SkyNews.

Uzrok eksplozije još nije utvrđen.

🚨🇯🇵#BREAKING | NEWS ⚠️

Update: Police are searching a 20 to

30 people that were trapped after a

partial collapse at the Aeon Mall in

Kumamoto Japan after the 7.2⚡️

magnitude earthquake that hit this morning. pic.twitter.com/OXcMBRz4GY — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 28, 2026

U tvornici u Kumamotu devetero ljudi ostalo je zarobljeno nakon urušavanja velikog dimnjaka. Spasilačke službe nastavljaju pretraživati ruševine, dok se razmjeri štete još utvrđuju.

Stotine tisuća ljudi pozvane na evakuaciju

Oko 300 tisuća ljudi pozvano je da se skloni u evakuacijske centre, a u pomoć su poslani i stotine vojnika. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je da će službe tijekom cijele noći raditi na spašavanju stradalih i utvrđivanju razmjera katastrofe.

"Na pogođenim područjima nestaje struje i vode, a dodatnu zabrinutost izaziva opasnost od toplinskog udara", upozorila je.

#Japan | More than 100 people are reported injured, and dozens remain trapped after a suspected gas leak triggered a massive explosion at a shopping mall in Yatsushiro.



The blast occurred shortly after a powerful 7.1-magnitude earthquake struck the region, severely damaging… pic.twitter.com/k1A9DrzBaA — teleSUR English (@telesurenglish) July 28, 2026

Japanska meteorološka agencija do večernjih je sati zabilježila više od 60 naknadnih potresa. Stanovnici područja koja su pretrpjela najsnažnije podrhtavanje upozoreni su da najmanje tjedan dana budu spremni na nove jake potrese i moguće odrone tla.

Vrlo plitak potres

Podsjetimo, potres je prouzročio urušavanje trgovačkog centra, tvorničkog dimnjaka i dijela mosta te da su deseci ljudi bili nedostupni.

Today's earthquake is the strongest to hit Japan🇯🇵 in 10 years. pic.twitter.com/bEfHlS4t3T — Vijesti (@Vijesti11111) July 28, 2026

Potres magnitude 6,8 dogodio se na dubini od oko deset kilometara. Budući da je bio vrlo plitak, podrhtavanje i šteta na površini bili su izraženiji.