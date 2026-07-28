Broje se mrtvi nakon snažnog potresa: Deseci nestali i zarobljeni pod ruševinama
Stanovnici područja najsnažnijeg podrhtavanje upozoreni su da najmanje tjedan dana budu spremni na nove jake potrese
Nekoliko ljudi poginulo je nakon snažnog potresa koji je pogodio južni Japan, izvijestili su lokalni mediji pozivajući se na policijski izvor. Točan broj žrtava zasad nije objavljen, dok se spasilačke ekipe probijaju do ljudi zarobljenih ispod ruševina.
Najkritičnije je u trgovačkom centru Aeon u Kumamotu, gdje je nakon potresa došlo do eksplozije i urušavanja dijela drugog kata. Četvero ljudi izvučeno je s ozljedama i prevezeno u bolnicu, a za još deset osoba ne zna se gdje se nalaze.
U bolnicama je zbrinuto najmanje 90 ozlijeđenih. Jedna je bolnica primila više od 50 ljudi, dok je u drugoj završilo još oko 40 osoba, među kojima je desetero u teškom stanju. Kako prenosi SkyNews, među ozlijeđenima je i nekoliko putnika brzog vlaka.
Eksplozija nakon potresa i devetero zarobljenih
Snimka eksplozije pokazuje kako se krhotine raspršuju prema vozilima koja su čekala u prometu. Svjedok Kazuya Tsurunaga nalazio se u lokalu oko 300 metara od centra kada je odjeknula detonacija.
"Udar je bio golem. Podigao se velik oblak dima, a zbog smjera vjetra područje oko nas izgledalo je kao da pada vulkanski pepeo", ispričao je za SkyNews.
Uzrok eksplozije još nije utvrđen.
U tvornici u Kumamotu devetero ljudi ostalo je zarobljeno nakon urušavanja velikog dimnjaka. Spasilačke službe nastavljaju pretraživati ruševine, dok se razmjeri štete još utvrđuju.
Stotine tisuća ljudi pozvane na evakuaciju
Oko 300 tisuća ljudi pozvano je da se skloni u evakuacijske centre, a u pomoć su poslani i stotine vojnika. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je da će službe tijekom cijele noći raditi na spašavanju stradalih i utvrđivanju razmjera katastrofe.
"Na pogođenim područjima nestaje struje i vode, a dodatnu zabrinutost izaziva opasnost od toplinskog udara", upozorila je.
Japanska meteorološka agencija do večernjih je sati zabilježila više od 60 naknadnih potresa. Stanovnici područja koja su pretrpjela najsnažnije podrhtavanje upozoreni su da najmanje tjedan dana budu spremni na nove jake potrese i moguće odrone tla.
Vrlo plitak potres
Podsjetimo, potres je prouzročio urušavanje trgovačkog centra, tvorničkog dimnjaka i dijela mosta te da su deseci ljudi bili nedostupni.
Potres magnitude 6,8 dogodio se na dubini od oko deset kilometara. Budući da je bio vrlo plitak, podrhtavanje i šteta na površini bili su izraženiji.