Preminuo dječak (15): Pozlilo mu na bazenu, danima se borili za njegov život

Obitelj, prijatelje i mještane Tutina potresla je vijest o smrti Amara Ahmatovića (15), koji je preminuo 21. srpnja nakon što mu je nekoliko dana ranije pozlilo na bazenu.

Kako prenosi Telegraf, prema neslužbenim informacijama osoba bliskih obitelji, dječaku se zdravstveno stanje naglo pogoršalo tijekom boravka na bazenu.

Hitno je prevezen u bolnicu, gdje su liječnici pokušavali utvrditi što se dogodilo i stabilizirati ga, no unatoč njihovim naporima, tinejdžer je preminuo.

Od Amara se mnogi opraštaju i na društvenim mrežama, gdje obitelji upućuju poruke podrške i sućuti.