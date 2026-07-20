Odmor u Italiji pretvorio se u noćnu moru: Djevojčica (4) se utopila u bazenu, tijelo našla djeca

Odmor u Italiji pretvorio se u tragediju za jednu austrijsku obitelj kada je četverogodišnja djevojčica utopila u hotelskom bazenu tijekom vikenda. Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu, a pod povećalom je otac djevojčice koji je s njom bio na odmoru.

Tragedija se prema pisanju njemačkih medija dogodila u subotu oko 14 sati. Dvojica dječaka su ulice vidjela otvorena vrata bazena koji pripada hotelu u Milano Marittimi na obali Ravenne.

Kada su prišli, zatekli su djevojčicu kako pluta u bazenu. Navodno je tamo plutala osam minuta prije nego što ju je netko primijetio. Pozvali su pomoć, no liječnik koji je izašao na teren nije uspio spasiti dijete, prenosi Bild.

Na bazenu je sa stradalom djevojčicom bio otac (56), dok su u sobi bile njezine dvije starije sestre i majka, pokazala je istraga.

Otac i vlasnik hotela pod istragom

Otac je djevojčicu ostavio samu u prostoru između hotelskog igrališta i bazena kako bi, vjeruje se, uzeo nešto iz sobe. Djevojčici je kazao da ga ondje pričeka.

Snimke nadzorne kamere uhvatile su trenutak kada četverogodišnjakinja hoda prema bazenu i upada u njega.

Otac se vratio nakon deset minuta, no nesreća se već dogodila.

U tom trenutku na bazenu nije bilo spasilaca, no sva vrata koja vode do kupališta bila su otvorena.

Državno odvjetništvo istražuje oca jer je ostavio djevojčicu bez nadzora, kao i vlasnika hotela zbog sumnje u ubojstvo iz nehaja.

Čeka se obdukcija tijela, a obitelj je navodno pristala donirati organe.

Policija je zatvorila i zapečatila bazen.