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TRODNEVNA ŽALOST /

Tragedija u Španjolskoj nakon finala: Dječak (13) poginuo tijekom slavlja, urušila se fontana

Tragedija u Španjolskoj nakon finala: Dječak (13) poginuo tijekom slavlja, urušila se fontana
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Foto: SOPA Images/Sipa USA/Profimedia

Dvije osobe bile su zbrinute u zdravstvenom centru u Ciudad Rodrigu, među njima i maloljetnik koji je ondje preminuo

20.7.2026.
6:19
Hina
SOPA Images/Sipa USA/Profimedia
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Dječak u dobi od 13 godina poginuo je tijekom proslave pobjede Španjolske u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 kilometara sjeverozapadno od Madrida, kada se urušila fontana u koju su uskočili navijači, izvijestila je javna televizija RTVE.

Dok su navijači slavili kod fontane na trgu Glorieta del Árbol Gordo, gornji dio konstrukcije se urušio i pao na nekoliko osoba koje su se nalazile unutra.

Hitna služba je u 00:33 sati zaprimila nekoliko poziva u kojima je prijavljeno urušavanje fontane, pri čemu je više ljudi ozlijeđeno.

Trodnevna žalost

Dvije osobe bile su zbrinute u zdravstvenom centru u Ciudad Rodrigu, među njima i maloljetnik koji je ondje preminuo. Aktivirana je skupina za psihološku intervenciju u slučajevima katastrofa i izvanrednih situacija kako bi pružila pomoć obitelji stradalog.

Gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.

Španjolska je u nedjelju navečer pobijedila s 1-0 Argentinu u finalu Svjetskog prvenstva igranom u američkom New Jerseyu. Navijači diljem Španjolske izašli su na ulice i trgove kako bi proslavili pobjedu.

Tragedija u Španjolskoj nakon finala: Dječak (13) poginuo tijekom slavlja, urušila se fontana
Foto: Nexpher Images, Nexpher Images Limited/Alamy/Profimedia

Na fotografiji koju je objavila RTVE na svom internetskom portalu vidi se fontana u Ciudad Rodrigu ispunjena navijačima. Neki od njih popeli su se na njen gornji dio i mahali španjolskim zastavama.

Svjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.NogometFinaleNavijačišpanjolskaTragedija
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